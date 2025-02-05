Диана Шурыгина выходит замуж во второй раз

Девять лет назад школьница из Ульяновска Диана Шурыгина прославилась на всю страну после скандала с изнасилованием на вечеринке. Девушка участвовала в различных ток-шоу, делилась своей историей в соцсетях и развивала свой блог. В 2017 году она вышла замуж за кинооператора Андрея Шлягина, с которым прожила всего лишь два года. После Диана не афишировала личную жизнь, но сайт «Страсти» выяснил, что она снова собралась вступить в брак.

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Информация размещена в закрытом Telegram-канале Шурыгиной. Диана рассказала, что начала готовиться к свадьбе со своим возлюбленным.

« П о д г о т о в к а к н а ш е й с в а д ь б е и д е т п о л н ы м х о д о м . Д а т у п о к а д е р ж у в с е к р е т е , н о э т о б у д е т ч т о - т о г р а н д и о з н о е » , — н а п и с а л а 2 5 - л е т н я я з в е з д а т о к - ш о у .

Позже Диана раскрыла дату свадьбы. Торжество состоится 16 марта в Барвихе.

Напомним, в 2016 году девушка обвинила в изнасиловании 20-летнего Сергея Семенова. Они познакомились на вечеринке в съемном коттедже. Как утверждала 16-летняя Диана, она пила алкоголь, но лишь «на донышке». Семенова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Однако позже приговор смягчили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Спустя год его выпустили по УДО.

Через некоторое время Диана стала зависима от запрещенных веществ и проходила лечение в специализированной клинике. Девушке удалось избавиться от зависимости — недавно она вышла в свет и рассказала, как изменилась ее жизнь.