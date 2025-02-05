Канье Уэст раскрыл свой диагноз

Скандальный американский рэпер Канье Уэст признался, что ему диагностировали аутизм. Об этом артист рассказал в новом выпуске подкаста «The Download».

По словам музыканта, супруга Бьянка Цензори уговорила его обратиться к психиатру за консультацией, поскольку сомневалась в точности другого диагноза Канье — биполярного расстройства.

« О н а с к а з а л а , ч т о я н е п о х о ж н а ч е л о в е к а с б и п о л я р к о й . И м ы в ы я с н и л и , ч т о н а с а м о м д е л е у м е н я а у т и з м » , — о б ъ я с н и л У э с т .

Рэпер уточнил, что после постановки верного диагноза лучше понял собственное поведение. Так, Канье всегда поступает противоположным образом, если от него что-то требуют.

« Н а п р и м е р , я н а д е в а ю к е п к у в п о д д е р ж к у [ п р е з и д е н т а С Ш А ] Д о н а л ь д а Т р а м п а . М н е г о в о р я т т а к н е д е л а т ь , о т ч е г о м о е у п р я м с т в о т о л ь к о р а с т е т . Э т о п р о б л е м а » , — п о д ы т о ж и л а р т и с т .

Боня выразила желание занять место Бьянки Цензори рядом с Канье Уэстом

Ранее сообщалось, что Канье принудил Цензори раздеться на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми». Источники рассказали, что рэпер посчитал поступок супруги искусством.