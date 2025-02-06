Мать Бьянки Цензори отреагировала на выход дочери голой на «Грэмми»

Мать модели Бьянки Цензори, Александра Цензори, отреагировала на выход дочери в «голом» мини-платье на премии «Грэмми». Об этом сообщает издание OK!.
«Мы просто обычные люди, живущие своей жизнью настолько уединенно, насколько это возможно. Мне нечего сказать о Бьянке, спасибо», — ответила Александра на просьбу журналиста прокомментировать скандал.
До этого сестра Бьянки Цензори, Анджелина, поддержала модель после ее выхода в «голом» платье. Она показала своим подписчикам видео момента, когда Бьянка сбрасывает с себя шубу, а также фото, где ее сестра позирует перед фотографами обнаженной. Поклонники расценили пост как поддержку на фоне скандала в семье Канье Уэста.
2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Также журналисты писали, что пара пришла на премию без приглашения. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.