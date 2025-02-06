Мать Бьянки Цензори отреагировала на выход дочери голой на «Грэмми»

Мать модели Бьянки Цензори, Александра Цензори, отреагировала на выход дочери в «голом» мини-платье на премии «Грэмми». Об этом сообщает издание OK!.

© Газета.Ru

« М ы п р о с т о о б ы ч н ы е л ю д и , ж и в у щ и е с в о е й ж и з н ь ю н а с т о л ь к о у е д и н е н н о , н а с к о л ь к о э т о в о з м о ж н о . М н е н е ч е г о с к а з а т ь о Б ь я н к е , с п а с и б о » , — о т в е т и л а А л е к с а н д р а н а п р о с ь б у ж у р н а л и с т а п р о к о м м е н т и р о в а т ь с к а н д а л .

До этого сестра Бьянки Цензори, Анджелина, поддержала модель после ее выхода в «голом» платье. Она показала своим подписчикам видео момента, когда Бьянка сбрасывает с себя шубу, а также фото, где ее сестра позирует перед фотографами обнаженной. Поклонники расценили пост как поддержку на фоне скандала в семье Канье Уэста.

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Также журналисты писали, что пара пришла на премию без приглашения. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.