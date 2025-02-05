Известный критик оценил идею запуска «Интервидения» в России
Проведение «Интервидения» в России является хорошей инициативой, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что о создании собственного конкурса речь идет уже давно. По его словам, изначально это должен был быть конкурент Евровидению.
Инициатива хорошая, и мы об этом так много уже говорили, про это «Интервидение», что вот-вот оно должно запуститься, так много о нем говорили все, мне кажется, в шоу-бизнесе, что сейчас уже, наверное, какое-то опустошение до того момента, когда же это все-таки свершится. Вроде бы как официально дан старт подготовки указом президента. Но опять же, в указе нет никакой подробной информации, мы не знаем формат. Изначально был разговор, что это аналог Евровидения, его конкурент, — пояснил Бабичев.
Критик отметил, что Евровидение — это уже всемирный бренд со своей историей и сложившейся философией. По его словам, у конкурса большая аудитория, а у спонсоров не угасает желание каждый год поддерживать эту историю. Продюсер уточнил, что к «Интервидению» есть ряд вопросов: какой будет формат, какие артисты будут участвовать и какие песни исполнять.
Мне хотелось бы узнать подробности, чтобы уже конкретно провести анализ, живая эта история или нет, потому что у нас существует сейчас телевизионный конкурс под названием «Наше поколение». Это детский, скажем так, аналог Евровидения. По картинке более-менее это было симпатично. Но когда мы начинаем копаться и узнаем подноготную, что этот международный телевизионный конкурс транслировала, кроме России, только Белоруссия, как-то сразу масштабы теряются. Такого не хочется, — заключил критик.
Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что у «Интервидения» есть все шансы стать конкурентом Евровидению, однако для этого необходима серьезная финансовая мотивация участников. По его словам, просто показать выступление по телевизору будет недостаточно.