Известный критик оценил идею запуска «Интервидения» в России

Проведение «Интервидения» в России является хорошей инициативой, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что о создании собственного конкурса речь идет уже давно. По его словам, изначально это должен был быть конкурент Евровидению.

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И н и ц и а т и в а х о р о ш а я , и м ы о б э т о м т а к м н о г о у ж е г о в о р и л и , п р о э т о « И н т е р в и д е н и е » , ч т о в о т - в о т о н о д о л ж н о з а п у с т и т ь с я , т а к м н о г о о н е м г о в о р и л и в с е , м н е к а ж е т с я , в ш о у - б и з н е с е , ч т о с е й ч а с у ж е , н а в е р н о е , к а к о е - т о о п у с т о ш е н и е д о т о г о м о м е н т а , к о г д а ж е э т о в с е - т а к и с в е р ш и т с я . В р о д е б ы к а к о ф и ц и а л ь н о д а н с т а р т п о д г о т о в к и у к а з о м п р е з и д е н т а . Н о о п я т ь ж е , в у к а з е н е т н и к а к о й п о д р о б н о й и н ф о р м а ц и и , м ы н е з н а е м ф о р м а т . И з н а ч а л ь н о б ы л р а з г о в о р , ч т о э т о а н а л о г Е в р о в и д е н и я , е г о к о н к у р е н т , — п о я с н и л Б а б и ч е в .

Критик отметил, что Евровидение — это уже всемирный бренд со своей историей и сложившейся философией. По его словам, у конкурса большая аудитория, а у спонсоров не угасает желание каждый год поддерживать эту историю. Продюсер уточнил, что к «Интервидению» есть ряд вопросов: какой будет формат, какие артисты будут участвовать и какие песни исполнять.

М н е х о т е л о с ь б ы у з н а т ь п о д р о б н о с т и , ч т о б ы у ж е к о н к р е т н о п р о в е с т и а н а л и з , ж и в а я э т а и с т о р и я и л и н е т , п о т о м у ч т о у н а с с у щ е с т в у е т с е й ч а с т е л е в и з и о н н ы й к о н к у р с п о д н а з в а н и е м « Н а ш е п о к о л е н и е » . Э т о д е т с к и й , с к а ж е м т а к , а н а л о г Е в р о в и д е н и я . П о к а р т и н к е б о л е е - м е н е е э т о б ы л о с и м п а т и ч н о . Н о к о г д а м ы н а ч и н а е м к о п а т ь с я и у з н а е м п о д н о г о т н у ю , ч т о э т о т м е ж д у н а р о д н ы й т е л е в и з и о н н ы й к о н к у р с т р а н с л и р о в а л а , к р о м е Р о с с и и , т о л ь к о Б е л о р у с с и я , к а к - т о с р а з у м а с ш т а б ы т е р я ю т с я . Т а к о г о н е х о ч е т с я , — з а к л ю ч и л к р и т и к .

Продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что у «Интервидения» есть все шансы стать конкурентом Евровидению, однако для этого необходима серьезная финансовая мотивация участников. По его словам, просто показать выступление по телевизору будет недостаточно.