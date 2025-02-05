В Госдуме рассказали о «неприятных сюрпризах» для Верки Сердючки на фронте
Украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, ждут самые неприятные сюрпризы на фронте, если его мобилизуют, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru.
Так он прокомментировал сообщения о том, что артисту на родине угрожают мобилизацией и почти не выпускают из страны.
Распевать веселые песенки под огнем вряд ли получится, но ТЦК (украинский аналог военкоматов — NEWS.ru) уже не первый месяц хватают всех подряд. Желающих биться за [президента Украины Владимира] Зеленского совсем не осталось, есть только жесткая принудительная мобилизация. Если Данилко попадет на фронт, его явно ждут самые неприятные сюрпризы от российских бойцов, — сказал Толмачев.
Парламентарий отметил, что от певца в женском костюме, успешно «чесавшего» по России и Украине, едва ли будет много толку в зоне боевых действий. Он предположил, что если «одного из любимцев украинской элитки» решили забрать на фронт, то это явно свидетельствует о серьезном дефиците людей у ВСУ. Также депутат задался вопросом, изымут ли треки Данилко из российских музыкальных сервисов, если его все-таки мобилизуют.
Над Веркой Сердючкой нависла угроза мобилизации в ВСУ
Ранее сообщалось, что украинские власти угрожают Андрею Данилко мобилизацией, а также почти не выпускают из страны, разрешая выступать за границей только на концертах в поддержку Украины. Отмечалось, что покинуть родину исполнитель может только с разрешения министерства культуры республики. При этом деньги, полученные с концертов, Данилко должен отправлять на Банковую.