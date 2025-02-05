Украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, ждут самые неприятные сюрпризы на фронте, если его мобилизуют, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru.

Так он прокомментировал сообщения о том, что артисту на родине угрожают мобилизацией и почти не выпускают из страны.

Р а с п е в а т ь в е с е л ы е п е с е н к и п о д о г н е м в р я д л и п о л у ч и т с я , н о Т Ц К ( у к р а и н с к и й а н а л о г в о е н к о м а т о в — N E W S . r u ) у ж е н е п е р в ы й м е с я ц х в а т а ю т в с е х п о д р я д . Ж е л а ю щ и х б и т ь с я з а [ п р е з и д е н т а У к р а и н ы В л а д и м и р а ] З е л е н с к о г о с о в с е м н е о с т а л о с ь , е с т ь т о л ь к о ж е с т к а я п р и н у д и т е л ь н а я м о б и л и з а ц и я . Е с л и Д а н и л к о п о п а д е т н а ф р о н т , е г о я в н о ж д у т с а м ы е н е п р и я т н ы е с ю р п р и з ы о т р о с с и й с к и х б о й ц о в , — с к а з а л Т о л м а ч е в .

Парламентарий отметил, что от певца в женском костюме, успешно «чесавшего» по России и Украине, едва ли будет много толку в зоне боевых действий. Он предположил, что если «одного из любимцев украинской элитки» решили забрать на фронт, то это явно свидетельствует о серьезном дефиците людей у ВСУ. Также депутат задался вопросом, изымут ли треки Данилко из российских музыкальных сервисов, если его все-таки мобилизуют.

Над Веркой Сердючкой нависла угроза мобилизации в ВСУ

Ранее сообщалось, что украинские власти угрожают Андрею Данилко мобилизацией, а также почти не выпускают из страны, разрешая выступать за границей только на концертах в поддержку Украины. Отмечалось, что покинуть родину исполнитель может только с разрешения министерства культуры республики. При этом деньги, полученные с концертов, Данилко должен отправлять на Банковую.