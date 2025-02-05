«Жалеть не нужно»: дочь Пригожина заявила о пропаже мужа на СВО
Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила о том, что ее муж пропал в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет StarHit.
27-летняя дочь музыкального продюсера призналась, что ничего не знает о судьбе мужа и отце ее маленького сына уже больше года.
«Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше. Но, к сожалению, истина такова. Жалеть не нужно! Это жизнь», - написала Даная Пригожина в своем Telegram-канале.
Издание напомнило, что зять Иосифа Пригожина получил повестку в военкомат в сентябре 2022-го, когда началась частичная мобилизация. Однако тогда служить он не пошел — у него только родился ребенок. Больше чем через год, в декабре 2023 года, Ткаченко ушел добровольцем.
При этом Иосиф Пригожин, продюсировавший Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, а также свою жену Валерию, отмечал, что его вынудили закрыть счет в швейцарском банке после 21 года обслуживания, так как он стал «нежелательным клиентом».