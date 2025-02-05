Дочь Пригожина заявила о пропаже мужа на СВО

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила о том, что ее муж пропал в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет StarHit.

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27-летняя дочь музыкального продюсера призналась, что ничего не знает о судьбе мужа и отце ее маленького сына уже больше года.

« М о й м у ж б е з в е с т и п р о п а в ш и й у ж е г о д и д в а м е с я ц а . Н о в о с т е й н е т , х а й п и т ь с я н а э т о й т е м е м н е н е х о ч е т с я . С к а ж д ы м р а з о м в о п р о с о в в с е б о л ь ш е и б о л ь ш е . Н о , к с о ж а л е н и ю , и с т и н а т а к о в а . Ж а л е т ь н е н у ж н о ! Э т о ж и з н ь » , - н а п и с а л а Д а н а я П р и г о ж и н а в с в о е м T e l e g r a m - к а н а л е .

Издание напомнило, что зять Иосифа Пригожина получил повестку в военкомат в сентябре 2022-го, когда началась частичная мобилизация. Однако тогда служить он не пошел — у него только родился ребенок. Больше чем через год, в декабре 2023 года, Ткаченко ушел добровольцем.

При этом Иосиф Пригожин, продюсировавший Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, а также свою жену Валерию, отмечал, что его вынудили закрыть счет в швейцарском банке после 21 года обслуживания, так как он стал «нежелательным клиентом».