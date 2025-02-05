Галкин* показал 75-летнюю Пугачеву в обтягивающих кожаных штанах

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) вернулся к жене с гастролей и сразу же сообщил об этом в соцсетях. Он опубликовал новое фото певицы Аллы Пугачевой, на котором она позировала в кожаных штанах.

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Несмотря на то, что артистке уже 75 лет, отказываться от коротких юбок, шорт и обтягивающих брюк она не спешит. Вот и для встречи с мужем, который сейчас вынужден постоянно кататься по миру с концертами, чтобы зарабатывать деньги, Примадонна выбрала черный наряд, который подчеркивал ее фигуру. Кроме кожаных штанов, на ней была черная накидка, которую она распахнула, увидев супруга.

В Сети жестко высказались о слухах про возвращение Пугачевой

В комментариях пользователи обратили внимание, что на кадре у Пугачевой вновь «замылено» лицо. Многие предполагают, что таким явным фотошопом муж пытается «молодить» Аллу Борисовну. Впрочем, некоторые также отмечают, что лицо вокалистки изменилось до неузнаваемости из-за пластики и косметологических процедур.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в 2022 году. После этого певица несколько раз возвращалась по делам, но речи о том, что звездная семья вновь будет жить в стране, где стала популярной, не идет.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева оставит недвижимость на Кипре из-за проблем со здоровьем.

*Признан иноагентом на территории РФ