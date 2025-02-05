SHAMAN ответил журналистам, какой вопрос бы задал Владимиру Путину
Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, ответил журналистам, какой вопрос он бы задал президенту России Владимиру Путину.
— Спросил бы: «Чем я еще могу быть полезен для страны?». Но в ближайшие годы, несмотря на образ общественного деятеля, я хотел бы заниматься творчеством. Сейчас моя трибуна — это сцена. Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с четко выраженной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплека, и патриотическое воспитание, — рассказал артист в беседе с «Комсомольской правдой».
Патриотические песни которые исполняет SHAMAN были замечены на государственном уровне. Так, 1 сентября ученики начальной и средней школы могут приступить к изучению песен современных исполнителей на музыкальных занятиях. Среди возможных примеров композиций названы песни певца Ярослава Дронова и артиста Олега Газманова. Эту инициативу озвучил депутат Государственной думы Сергей Колунов.
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К сожалению, некоторые фанаты певца калечат себя из-за любви к артисту. Например, пенсионерка сделала подтяжку лица из-за желания стать похожей на SHAMAN.