SHAMAN ответил журналистам, какой вопрос бы задал Владимиру Путину

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, ответил журналистам, какой вопрос он бы задал президенту России Владимиру Путину.

Спросил бы: «Чем я еще могу быть полезен для страны?». Но в ближайшие годы, несмотря на образ общественного деятеля, я хотел бы заниматься творчеством. Сейчас моя трибуна это сцена. Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с четко выраженной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплека, и патриотическое воспитание, рассказал артист в беседе с «Комсомольской правдой».

Патриотические песни которые исполняет SHAMAN были замечены на государственном уровне. Так, 1 сентября ученики начальной и средней школы могут приступить к изучению песен современных исполнителей на музыкальных занятиях. Среди возможных примеров композиций названы песни певца Ярослава Дронова и артиста Олега Газманова. Эту инициативу озвучил депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Любовь сама придет: Shaman признался, что не ищет себе пару

К сожалению, некоторые фанаты певца калечат себя из-за любви к артисту. Например, пенсионерка сделала подтяжку лица из-за желания стать похожей на SHAMAN.

Шоу-бизнес
Видео
Ярослав Дронов
Олег Газманов
Владимир Путин
Госдума
2