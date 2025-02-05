Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, ответил журналистам, какой вопрос он бы задал президенту России Владимиру Путину.

— С п р о с и л б ы : « Ч е м я е щ е м о г у б ы т ь п о л е з е н д л я с т р а н ы ? » . Н о в б л и ж а й ш и е г о д ы , н е с м о т р я н а о б р а з о б щ е с т в е н н о г о д е я т е л я , я х о т е л б ы з а н и м а т ь с я т в о р ч е с т в о м . С е й ч а с м о я т р и б у н а — э т о с ц е н а . П о н я т н о , ч т о я н е з а н и м а ю с ь п о л и т и к о й в ч и с т о м в и д е , н о у м е н я р е п е р т у а р с ч е т к о в ы р а ж е н н о й г р а ж д а н с к о й п о з и ц и е й . В э т о м е с т ь и п о л и т и ч е с к а я п о д о п л е к а , и п а т р и о т и ч е с к о е в о с п и т а н и е , — р а с с к а з а л а р т и с т в б е с е д е с «Комсомольской правдой».

Патриотические песни которые исполняет SHAMAN были замечены на государственном уровне. Так, 1 сентября ученики начальной и средней школы могут приступить к изучению песен современных исполнителей на музыкальных занятиях. Среди возможных примеров композиций названы песни певца Ярослава Дронова и артиста Олега Газманова. Эту инициативу озвучил депутат Государственной думы Сергей Колунов.

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К сожалению, некоторые фанаты певца калечат себя из-за любви к артисту. Например, пенсионерка сделала подтяжку лица из-за желания стать похожей на SHAMAN.