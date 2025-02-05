Любовь сама придет: Shaman признался, что не ищет себе пару
Певец Ярослав Дронов (Shaman) признался, что не ищет себе пару. В интервью «КП» он заявил, что больше занят музыкой и гастролями, а 2024 год стал для него непростым.
Журналисты спросили у Shaman, кем является для него идеальная женщина и ищет ли кого-то музыкант.
«Зачем искать? Если твое — оно само придет. Я сейчас занимаюсь музыкой, гастролями и просто пытаюсь прийти в себя, потому что прошлый год был непростой. Особенно вторая его половина. Качели эмоциональные — как в плюс, так и в минус», — ответил певец.
Среди положительных моментов Дронов назвал получение звания заслуженного артиста РФ и концерт на Красной площади. Выступление стало кассовым и люди быстро раскупили билеты. Среди негативных событий Shaman вспомнил свой развод с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой и смерть его пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.
Журналисты также отметили, что его часто стали замечать в компании главы «Лиги безопасного интернета». Дронов заявил, что их объединяет «любовь к России», а обо всем остальном фанаты узнают 9 марта на программе Shaman «Ты моя».