Любовь сама придет: Shaman признался, что не ищет себе пару

Певец Ярослав Дронов (Shaman) признался, что не ищет себе пару. В интервью «КП» он заявил, что больше занят музыкой и гастролями, а 2024 год стал для него непростым.

Журналисты спросили у Shaman, кем является для него идеальная женщина и ищет ли кого-то музыкант.

« З а ч е м и с к а т ь ? Е с л и т в о е — о н о с а м о п р и д е т . Я с е й ч а с з а н и м а ю с ь м у з ы к о й , г а с т р о л я м и и п р о с т о п ы т а ю с ь п р и й т и в с е б я , п о т о м у ч т о п р о ш л ы й г о д б ы л н е п р о с т о й . О с о б е н н о в т о р а я е г о п о л о в и н а . К а ч е л и э м о ц и о н а л ь н ы е — к а к в п л ю с , т а к и в м и н у с » , — о т в е т и л п е в е ц .

Среди положительных моментов Дронов назвал получение звания заслуженного артиста РФ и концерт на Красной площади. Выступление стало кассовым и люди быстро раскупили билеты. Среди негативных событий Shaman вспомнил свой развод с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой и смерть его пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.

Журналисты также отметили, что его часто стали замечать в компании главы «Лиги безопасного интернета». Дронов заявил, что их объединяет «любовь к России», а обо всем остальном фанаты узнают 9 марта на программе Shaman «Ты моя».