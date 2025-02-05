Рэпер Потап рассказал, что уехал с Украины

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что последние шесть месяцев проживает в Барселоне, где открыл собственный офис. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

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Как признался артист, его выбор пал на Барселону «из-за сочетания моря, музыки, культуры и красивого аэропорта».

« Б а р с е л о н а — э т о г о р о д т в о р ч е с к и х л ю д е й , п о э т о м у з д е с ь ж и в у т д р у з ь я , з д е с ь р а б о т а е т м н о ж е с т в о п р о ф е с с и о н а л о в . М ы о ф и ц и а л ь н о о т к р ы л и о ф и с в Б а р с е л о н е ш е с т ь м е с я ц е в н а з а д » , — в ы с к а з а л с я м у з ы к а н т .

Примечательно, что впервые слухи о том, что Потап преимущественно проживает в Испании, появлялись еще в 2023 году. В 2022-м Потап выступил с критикой начала СВО, и за свои высказывания получил запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет — вместе со своей женой Настей Каменских.

Потапенко прославился как солист и продюсер таких музыкальных коллективов, как «Потап и Настя», «Время и Стекло», «Mozgi» и других. С дуэтом «Потап и Настя» четырежды получал премию «Золотой граммофон», дважды — премию канала RU. TV, был лауреатом премии канала «Муз-ТВ». Коллектив существовал до 2017 года, после чего его участники занялись сольными карьерами.

Ранее стало известно, за какую сумму Потап и Каменских готовы выступить перед россиянами.