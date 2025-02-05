Знакомая Добровольской раскрыла подробности болезни актрисы

Врач-дерматолог и косметолог Марият Мухина была близко знакома с актрисой Евгенией Добровольской. Она сообщила, что до 2019 года, то есть болезни дочери, артистка была здорова. А рак мог развиться на фоне стресса.

По словам Мухиной, о заболевании звезды театра и кино стало известно после того, как она столкнулась с тяжелым жизненным периодом. Сначала проблемы со здоровьем выявили у дочки, затем сын выпал из окна.

« В о о б щ е - т о , у н е е н и к о г д а н е б ы л о п р о б л е м с ж е л у д к о м д о 2 0 1 9 г о д а . Д а л ь ш е с л у ч и л а с ь о д н а т р а г е д и я — б о л е з н ь д о ч е р и . П р и ч е м , д о с т а т о ч н о с е р ь е з н а я : н е к р о з ш е й к и б е д р а . Д а л ь ш е , к о г д а о н а в ы л е ч и л а н а с л е д н и ц у , с л у ч и л а с ь с л е д у ю щ а я б е д а — Н и к о л а ш а в ы п а л и з о к н а т р е т ь е г о э т а ж а . В к р о в и п а р н я о б н а р у ж и л и з а п р е щ е н н ы е в е щ е с т в а . О н а э т у т е м у н е х о т е л а о б с у ж д а т ь . О н б ы л в и с к у с с т в е н н о й к о м е , н а г р а н и ж и з н и и с м е р т и » , - з а я в и л а в р а ч н а шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Врач Елена Жукова, которая тоже была в студии передачи, подтвердила — стресс действительно мог спровоцировать появление рака. Добровольская могла не следить за питанием, из-за чего и произошли изменения в желудке.

Напомним, что Евгения Добровольская умерла в январе 2025 года в хосписе.

Ранее стало известно, что Евгения Добровольская говорила о боли и страданиях перед смертью.