Онкобольному Буйнову поможет государство

Артисту необходима дорогостоящая терапия.

74-летний Александр Буйнов борется с онкологическим заболеванием. У артиста рак предстательной железы, и теперь ему предстоит особый курс лечения. Певцу, как сообщает телеграм-канал Mash, поможет государство. Источник передает, что на консилиуме врачей Буйнову был назначен новый курс гормональной терапии. Артисту необходим дорогостоящий препарат.

« О д н а п а ч к а с т о и т о т 1 4 0 д о 1 8 0 т ы с я ч р у б л е й . А к у р с о б х о д и т с я п р и м е р н о в 1 м и л л и о н р у б л е й » , — с о о б щ а е т M a s h .

Александр уже принимал данное лекарство ранее, однако у него начались побочные эффекты. У певца случился обморок во время велопрогулки, он ударился головой и получил серьезную травму. У Буйнова тогда обнаружили нарушение кровообращения в мозгу. Сейчас исполнитель хита «Мои финансы» чувствует себя нормально, однако время от времени жалуется на усталость от физических нагрузок. Лечащие врачи рекомендуют ему не перетруждаться и работать сидя.

Ранее Буйнов сказал, что он «свеж и спел», а СМИ, пишущие об ухудшении его состояния, просто пиарятся за его счет.