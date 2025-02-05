Онкобольному Буйнову поможет государство

Оплатят терапию: онкобольному Александру Буйнову поможет государство
Артисту необходима дорогостоящая терапия.
74-летний Александр Буйнов борется с онкологическим заболеванием. У артиста рак предстательной железы, и теперь ему предстоит особый курс лечения. Певцу, как сообщает телеграм-канал Mash, поможет государство. Источник передает, что на консилиуме врачей Буйнову был назначен новый курс гормональной терапии. Артисту необходим дорогостоящий препарат.
«Одна пачка стоит от 140 до 180 тысяч рублей. А курс обходится примерно в 1 миллион рублей», — сообщает Mash.
Александр уже принимал данное лекарство ранее, однако у него начались побочные эффекты. У певца случился обморок во время велопрогулки, он ударился головой и получил серьезную травму. У Буйнова тогда обнаружили нарушение кровообращения в мозгу. Сейчас исполнитель хита «Мои финансы» чувствует себя нормально, однако время от времени жалуется на усталость от физических нагрузок. Лечащие врачи рекомендуют ему не перетруждаться и работать сидя.
Ранее Буйнов сказал, что он «свеж и спел», а СМИ, пишущие об ухудшении его состояния, просто пиарятся за его счет.