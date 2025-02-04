Анджелина Цензори поддержала сестру Бьянку после скандала на «Грэмми»

Анджелина Цензори, младшая сестра Бьянки Цензори, выступила в поддержку своей сестры после скандала на церемонии Грэмми−2025. На мероприятии Бьянка привлекла внимание, выйдя на красную дорожку в откровенно прозрачном платье из сетки, без нижнего белья. Это вызвало бурю обсуждений и осуждений в сети.

На церемонии Бьянку и ее мужа Канье Уэста попросили покинуть мероприятие. По слухам, их даже не приглашали на Грэмми, несмотря на то, что Уэст был номинирован. Причиной инцидента стали пикантный наряд жены рэпера, вызвавший возмущение среди пользователей сети. Некоторые даже предложили наказать Бьянку, включая возможность штрафа или тюремного заключения. Однако позже стало известно, что пара покинула церемонию по собственному желанию, и никаких санкций в отношении Бьянки не последует.

20-летняя Анджелина Цензори поддержала сестру, опубликовав в соцсетях несколько откровенных снимков и видео. На одном из видео Бьянка сбрасывает шубу, а на фото позирует перед фотографами в том самом откровенном наряде. Эти перепосты стали явным подтверждением её одобрения поведения сестры.

Боня выразила желание занять место Бьянки Цензори рядом с Канье Уэстом

Наряды Бьянки Цензори уже давно стали темой для обсуждения. Она часто появляется на публике в откровенных нарядах, едва прикрывающих тело. Семья обеспокоена поведением Бьянки, утверждая, что Канье Уэст может оказывать на неё психологическое давление, подавляя ее волю.

Канье Уэст, в свою очередь, позже заявил, что их с Бьянкой «не выгоняли» с церемонии, и они покинули мероприятие по собственному желанию.