Наташа Королева признала, что столкнулась с серьезной проблемой

Известная певица Наташа Королева рассказала журналистам, что неожиданно столкнулась с серьезной проблемой. Она уточнила, что ей не удается нормально выспаться, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты отметили, что у звезды очень насыщенный график: туры, концерты, съемки в шоу «Суперстар».

«Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок», пояснила Королева.

Певица уточнила, что дома тоже не удается восстановиться, так как постоянно приходится обдумывать, как улучшить выступления.

Королева пояснила, что пока не планирует обращаться за помощью к медикам, надеется на то, что сможет справиться со своей проблемой самостоятельно. В частности, старается эмоционально разгружаться, ходит в хорошие театры.