Наташа Королева признала, что столкнулась с серьезной проблемой

Известная певица Наташа Королева рассказала журналистам, что неожиданно столкнулась с серьезной проблемой. Она уточнила, что ей не удается нормально выспаться, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты отметили, что у звезды очень насыщенный график: туры, концерты, съемки в шоу «Суперстар».

« Н е с п л ю с е й ч а с ф а к т и ч е с к и , э т о п р а в д а . П а р у ч а с о в в с у т к и м а к с и м у м . Ч у в с т в у ю , ч т о и з - з а э т о г о у ж е н а ч и н а ю т е р я т ь р а с с у д о к » , — п о я с н и л а К о р о л е в а .

Певица уточнила, что дома тоже не удается восстановиться, так как постоянно приходится обдумывать, как улучшить выступления.

Королева пояснила, что пока не планирует обращаться за помощью к медикам, надеется на то, что сможет справиться со своей проблемой самостоятельно. В частности, старается эмоционально разгружаться, ходит в хорошие театры.