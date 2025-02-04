Наташа Королева признала, что столкнулась с серьезной проблемой
Известная певица Наташа Королева рассказала журналистам, что неожиданно столкнулась с серьезной проблемой. Она уточнила, что ей не удается нормально выспаться, пишет «Московский комсомолец».
Журналисты отметили, что у звезды очень насыщенный график: туры, концерты, съемки в шоу «Суперстар».
«Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок», — пояснила Королева.
Певица уточнила, что дома тоже не удается восстановиться, так как постоянно приходится обдумывать, как улучшить выступления.
Королева пояснила, что пока не планирует обращаться за помощью к медикам, надеется на то, что сможет справиться со своей проблемой самостоятельно. В частности, старается эмоционально разгружаться, ходит в хорошие театры.