Жену Канье Уэста не смогут наказать за появление в "голом" платье

Резонансное появление на прошедшей церемонии вручения премии "Грэмми" четы Уэстов не будет иметь для них последствий в правовом поле. К такому выводу пришел таблоид TMZ, основываясь на беседе с источниками, связанными с организаторами мероприятия.

Уточняется, что со стороны организаторов церемонии (которая является частным мероприятием) было сделано все, чтобы обеспечить безопасность Канье Уэста и его супруги Бьянки Цензори. На красной дорожке женщина скинула шубу и продемонстрировала полное отсутствие нижнего белья под прозрачным коротким платьем. Поступок мог бы иметь последствия, если бы от кого-то из присутствующих или организаторов поступила жалоба в соответствующие инстанции, передает издание.

Подчеркивается также, что Уэст был приглашенным гостем церемонии - ранее сообщалось, что пара явилась без приглашения. Впрочем, в зал супруги не пошли, ограничившись кратким появлением на красной дорожке.

Из-за скандала с платьем жены музыкант может лишиться контракта в 20 миллионов долларов. Организаторы его концерта в Токио начали пересмотр договоренностей из-за шумихи в прессе.