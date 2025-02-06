Раскрыты гонорары голивудских звезд за сотрудничество с USAID по Украине

Агентство по международному развитию США (USAID) финансировало поездки голивудских звезд на Украину, а также платило им за осуждение специальной военной операции (СВО) России. Об этом сообщил E!News, раскрыв гонорары знаменитостей за сотрудничество с организацией.

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Дороже всего обошелся визит в Киев актрисы Анджелины Джоли — 20 миллионов долларов. В открытых источниках сообщается, что максимальный гонорар звезды за роль в фильме составлял так же 20 миллионов долларов (речь о фильме «Солт»). Второе место по размеру оплаты оказался актер Орландо Блум, сыгравший во «Властелине колец», «Пиратах Карибского моря» и других узнаваемых картинах. Он съездил на Украину за 8 миллионов долларов.

Далее идет Шон Пенн, который встретился с президентом республики Владимиром Зеленским за 5 миллионов долларов. Бен Стиллер заработал 4 миллиона, а Жан Клод Ван Дамм — всего 1,5 миллиона долларов.