Бывший помощник Бари Алибасова рассказал о проблемах с позвоночником у продюсера

Бывший личный помощник Бари Алибасова Андрей Назаров рассказал в беседе с NEWS.ru, что продюсер не может сидеть прямо из-за проблем с позвоночником.

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« У н е г о с п и н к а к р е с л а п о в е р н у т а н а 4 5 г р а д у с о в , о н в с е в р е м я с и д и т к а к б ы п о л у л е ж а . О н ж е г о д а д в а н а з а д л о м а л н о г у , и у н е г о б ы л п о в р е ж д е н п о з в о н о ч н и к » , — з а я в и л б ы в ш и й п о м о щ н и к п р о д ю с е р а .

По словам Назарова, из-за проблем с позвоночником Алибасов никуда не летает и не ездит на машине больше часа. Как он отметил, состояние продюсера ухудшилось после инсульта. На данный момент музыкант проходит реабилитацию. Основатель группы «На-на» гуляет вокруг дома и ходит по беговой дорожке.

« В о о б щ е у А л и б а с о в а а л к о г о л ь п р а к т и ч е с к и и с к л ю ч е н , э т о н е к а к р а н ь ш е , к о г д а о н п и л в е д р а м и . С е й ч а с о н м о ж е т с е б е н е м н о г о п о з в о л и т ь в п р а з д н и к и . Е д и н с т в е н н о е : о н о ч е н ь д о л г о н е к у р и л , а т е п е р ь и н о г д а п о к у р и в а е т » , — о т м е т и л Н а з а р о в .

В ноябре Бари Алибасову стало плохо после трагедии с экс-солистом коллектива Владимиром Левкиным. Врачи скорой помощи приезжали к Алибасову в день прощания артиста.