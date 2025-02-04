Психолог Жданова рассказала, есть ли любовь между Шаманом и Мизулиной

В Сети массово обсуждают возможный роман между главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и певцом Шаманом (Ярослав Дронов). Психолог Эльвира Жданова объяснила, что по фото сложно оценить серьезность отношений между людьми, поэтому стоит смотреть на развитие ситуации.

Психолог рассказала, есть ли любовь между Шаманом и Мизулиной
© Вечерняя Москва

Ранее в интернете появилось видео, где Дронов в шутку поцеловал Мизулину, прикрыв близость рукой. Некоторые поклонники убеждены, что их губы не соприкоснулись, а кто-то усмотрел в поцелуе политический подтекст.

Это может быть часть шоу. Пока говорить об искренности чувств не представляется возможным. Нужно посмотреть, как отношения двух знаменитостей будут развиваться дальше, отметила Жданова.

При этом психолог обратила внимание, насколько аккуратно Дронов прикасается к Мизулиной. По ее словам, это может говорить о неуверенности певца или о том, что он пытается что-то скрыть, сообщает РИАМО.

Профайлер Евгений Анищенко, изучив язык тела знаменитостей на том видео, заявил, что Шаман просто играет и дурачиться, а Мизулина может испытывать к нему определенные чувства.

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной.

Отношения молодых людей впервые начали обсуждать летом 2023 года после их совместной поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. После этого Мизулина стала чаще появляться в обществе артиста.

В ответ на вопрос, каких девушек SHAMAN находит привлекательными, он рассказал, что утратил интерес к внешней красоте и теперь ценит душевное понимание с партнершей. В завершение своего комментария певец передал привет Мизулиной.

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Екатерина Мизулина
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