Психолог рассказала, есть ли любовь между Шаманом и Мизулиной

Психолог Жданова рассказала, есть ли любовь между Шаманом и Мизулиной
В Сети массово обсуждают возможный роман между главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и певцом Шаманом (Ярослав Дронов). Психолог Эльвира Жданова объяснила, что по фото сложно оценить серьезность отношений между людьми, поэтому стоит смотреть на развитие ситуации.
Ранее в интернете появилось видео, где Дронов в шутку поцеловал Мизулину, прикрыв близость рукой. Некоторые поклонники убеждены, что их губы не соприкоснулись, а кто-то усмотрел в поцелуе политический подтекст.
— Это может быть часть шоу. Пока говорить об искренности чувств не представляется возможным. Нужно посмотреть, как отношения двух знаменитостей будут развиваться дальше, — отметила Жданова.
При этом психолог обратила внимание, насколько аккуратно Дронов прикасается к Мизулиной. По ее словам, это может говорить о неуверенности певца или о том, что он пытается что-то скрыть, сообщает РИАМО.
Профайлер Евгений Анищенко, изучив язык тела знаменитостей на том видео, заявил, что Шаман просто играет и дурачиться, а Мизулина может испытывать к нему определенные чувства.
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной.
Отношения молодых людей впервые начали обсуждать летом 2023 года после их совместной поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. После этого Мизулина стала чаще появляться в обществе артиста.
В ответ на вопрос, каких девушек SHAMAN находит привлекательными, он рассказал, что утратил интерес к внешней красоте и теперь ценит душевное понимание с партнершей. В завершение своего комментария певец передал привет Мизулиной.