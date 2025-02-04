Психолог рассказала, есть ли любовь между Шаманом и Мизулиной

В Сети массово обсуждают возможный роман между главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и певцом Шаманом (Ярослав Дронов). Психолог Эльвира Жданова объяснила, что по фото сложно оценить серьезность отношений между людьми, поэтому стоит смотреть на развитие ситуации.

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Ранее в интернете появилось видео, где Дронов в шутку поцеловал Мизулину, прикрыв близость рукой. Некоторые поклонники убеждены, что их губы не соприкоснулись, а кто-то усмотрел в поцелуе политический подтекст.

— Э т о м о ж е т б ы т ь ч а с т ь ш о у . П о к а г о в о р и т ь о б и с к р е н н о с т и ч у в с т в н е п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м . Н у ж н о п о с м о т р е т ь , к а к о т н о ш е н и я д в у х з н а м е н и т о с т е й б у д у т р а з в и в а т ь с я д а л ь ш е , — о т м е т и л а Ж д а н о в а .

При этом психолог обратила внимание, насколько аккуратно Дронов прикасается к Мизулиной. По ее словам, это может говорить о неуверенности певца или о том, что он пытается что-то скрыть, сообщает РИАМО.

Профайлер Евгений Анищенко, изучив язык тела знаменитостей на том видео, заявил, что Шаман просто играет и дурачиться, а Мизулина может испытывать к нему определенные чувства.

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной.

Отношения молодых людей впервые начали обсуждать летом 2023 года после их совместной поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. После этого Мизулина стала чаще появляться в обществе артиста.

В ответ на вопрос, каких девушек SHAMAN находит привлекательными, он рассказал, что утратил интерес к внешней красоте и теперь ценит душевное понимание с партнершей. В завершение своего комментария певец передал привет Мизулиной.