Анна Седокова прервала молчание после трагедии: «Я просто пыталась встать…»
Певица сняла эмоциональное обращение.
Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В эмоциональном видеообращении 43-летняя певица призналась, что переживает самый тяжелый период в жизни, но намерена продолжать творческую деятельность.
«Каждый день я просто пыталась встать, не упасть, попробовать жить дальше… Спасибо всем, кто поддерживал меня, даже когда я сама сдалась», — сказала артистка, заметно осунувшаяся после пережитого.
Напомним, 32-летний баскетболист ушел из жизни в ночь на 17 декабря, вскоре после дня рождения Анны. После трагедии на певицу обрушился шквал критики. Родные Тиммы обвиняют Седокову в его проблемах, а друг спортсмена Марк Пугачев и вовсе заявил, что Анна «любила только его деньги».
Ранее Седокова уже обращалась к публике, умоляя оставить ее в покое: «Пожалуйста, у меня маленький ребенок… Он не должен знать об этом». В то время она находилась под наблюдением врачей. Сейчас артистка постепенно возвращается к жизни и планирует снова писать песни и выступать.
«Если я буду нужна хотя бы одному человеку, я продолжу», — заверила она.