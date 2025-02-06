Певица сняла эмоциональное обращение.

Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В эмоциональном видеообращении 43-летняя певица призналась, что переживает самый тяжелый период в жизни, но намерена продолжать творческую деятельность.

« К а ж д ы й д е н ь я п р о с т о п ы т а л а с ь в с т а т ь , н е у п а с т ь , п о п р о б о в а т ь ж и т ь д а л ь ш е … С п а с и б о в с е м , к т о п о д д е р ж и в а л м е н я , д а ж е к о г д а я с а м а с д а л а с ь » , — с к а з а л а а р т и с т к а , з а м е т н о о с у н у в ш а я с я п о с л е п е р е ж и т о г о .

Напомним, 32-летний баскетболист ушел из жизни в ночь на 17 декабря, вскоре после дня рождения Анны. После трагедии на певицу обрушился шквал критики. Родные Тиммы обвиняют Седокову в его проблемах, а друг спортсмена Марк Пугачев и вовсе заявил, что Анна «любила только его деньги».

Ранее Седокова уже обращалась к публике, умоляя оставить ее в покое: «Пожалуйста, у меня маленький ребенок… Он не должен знать об этом». В то время она находилась под наблюдением врачей. Сейчас артистка постепенно возвращается к жизни и планирует снова писать песни и выступать.