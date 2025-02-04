Седокова вышла на связь после трагедии с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова впервые за долгое время вышла на связь после трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поблагодарила за поддержку своих фанатов и сообщила, что вскоре вернется к работе над новой музыкой. Она намерена идти вперед, хотя сначала не находила сил на это.

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« В с е э т о в р е м я я к а ж д ы й д е н ь п р о с т о п ы т а л а с ь х о т я б ы в с т а т ь и н е у п а с т ь . П р о с т о к а к - т о п р о б о в а т ь ж и т ь д а л ь ш е , д в и г а т ь с я . Я р е ш и л а , ч т о п о п р о б у ю д е л а т ь т о , ч т о у м е н я п о л у ч а е т с я л у ч ш е в с е г о , — п и с а т ь с в о и п е с н и , п е т ь » , — п р и з н а л а с ь С е д о к о в а .

Ранее стало известно, что певица Анна Седокова после нервного срыва начала готовиться к концертам. Экс-солистку группы «ВИА Гра» выписали из больницы после нервного срыва в конце января.