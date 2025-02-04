Продюсер рассказал о планах привезти Канье Уэста в Россию

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который также занимается организацией концертов, признался, что хочет привезти Канье Уэста в Россию. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

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Финкельштейн сообщил, что задумался о выступлении Йе, узнав о скандале на красной дорожке премии «Грэмми» и отмены концертов музыканта в Японии. Однако, по его словам, быстро организовать концерт рэпера в России будет непросто.

« П р о б л е м а , ч т о э т о н е п р о с т о . С л о ж н ы й п р о ц е с с д л я б о л ь ш о г о а р т и с т а . Э т о в о з м о ж н о , н о д о л ж н ы б ы т ь п р о д а ж и , в и з ы , б и л е т ы и т а к д а л е е . В с е н е т а к л е г к о , н е т а к б ы с т р о . П о с м о т р и м , с м о ж е м л и у с п е т ь » , — с к а з а л о н .

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст внезапно посетил Москву, чтобы поздравить с днем рождения дизайнера Гошу Рубчинского, с которым они вместе работают над брендом артиста Yeezy. Сообщалось также, что весной 2025 года Уэст вновь приедет в Россию и даст концерт в Москве.