Дробыш: «Интервидение» будет более достойным конкурсом, чем «Евровидение»

Музыкальный конкурс «Интервидение» нужно организовать и провести на самом высоком уровне. Должно получиться достойное мероприятие, которое сумеет обойти «Евровидение», заявил НСН композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

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Для организации конкурса есть необходимые специалисты, которые с удовольствием постараются сделать все качественно, отметил Дробыш. Он выразил надежду, что получится достойное событие, которым Россия будет гордиться.

« Н у ж н о п о к а з а т ь , ч т о е с л и н а с н е х о т я т в и д е т ь н а « Е в р о в и д е н и и » , т о м ы м о ж е м с д е л а т ь ч т о - т о е щ е б о л е е д о с т о й н о е , ч е м о н о » , — з а я в и л п р о д ю с е р .

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как сообщал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, участие в конкурсе примут более 16 стран, включая Бразилию, Китай.