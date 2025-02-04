Раскрыты последние слова солиста «На-На» Левкина

Жена бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина Марина раскрыла последние слова артиста перед его уходом из жизни. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

По словам Левкиной, во время телефонного разговора супруг сказал ей, что испытывает сильную слабость.

« Т у т к а п е л ь н и ц а . . . В с е , м о и х о р о ш и е , я т е б я л ю б л ю . Т я ж е л о г о в о р и т ь , п о з ж е с о з в о н и м с я . Я с п л ю з д е с ь » , — п р и в е л а о н а с л о в а и с п о л н и т е л я .

Ранее Марина Левкина раскрыла свою реакцию на новость о том, что мужа не стало. Женщина рассказала, что все произошло внезапно, и о трагедии она узнала по телефону.