Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла секрет неожиданного похудения. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

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44-летняя исполнительница опубликовала серию постов с отдыха на Мальдивах. На размещенных кадрах знаменитость позировала в различных бикини, демонстрируя поклонникам фигуру. Подписчики обратили внимание на изменения во внешности Семенович, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

Вскоре знаменитость призналась, что смогла сбросить семь килограммов с помощью препаратов. Однако она не уточнила, о каком именно средстве идет речь.

« П р е п а р а т м н е п р о п и с а л д о к т о р , и м н е о н о ч е н ь п о д х о д и т . Ч у в с т в у ю с е б я х о р о ш о » , — у т о ч н и л а п е в и ц а .

В январе Анна Семенович также снялась в откровенном бикини на Мальдивах.