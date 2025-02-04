Волочкова отреагировала на новости о высаженных ради нее на Мальдивах кустах

Российская артистка балета Анастасия Волочкова подтвердила информацию о том, что администрация отела на Мальдивах высадила кусты, чтобы оградить ее от других постояльцев. Слова артистки приводит Пятый канал.

Балерина рассказала, что во время отдыха она загорала топлес.

« П о с к о л ь к у в и л л а н а ш а б ы л а к р а й н я я и п р и л е г а л а б л и з к о к б а р у , д л я т о г о , ч т о б ы н а м е н я в о т л ю д и в с е в р е м я н е г л а з е л и и н е с н и м а л и м е н я т е л е ф о н а м и , м е н е д ж м е н т о с т р о в а р е а л ь н о в ы с а д и л з а н о ч ь к у с т ы » , — п о д е л и л а с ь о н а .

Ранее сообщалось, что постояльцы отеля на Мальдивах пожаловались на Анастасию Волочкову. Отмечалось, что персонал отеля просил балерину одеться, указав на закон о том, что загорать топлес запрещено, но она продолжила лежать на общем пляже «без верха».