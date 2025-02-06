Невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, снялась полностью обнаженной. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

5 февраля Авроре Кибе исполнилось 19 лет. В свой день рождения невеста Григория Лепса вместе с подругой отправилась в банный комплекс, где им сделали скрабирование тела. Девушка поделилась фото, на котором они лежали без одежды на процедуре.

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В начале января Аврора Киба показала кадр, где была запечатлена в желтом бикини, которое дополнила белой шляпой Miu Miu, солнцезащитными очками и цепочкой с крестом. Она позировала с распущенными волосами на фоне водоема.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

Сейчас девушка учится в Лондонском колледже моды, куда поступила в прошлом году. Стоимость обучения в учебном заведении составляет порядка 2 млн рублей в год.

Ранее Аврора Киба призналась, что хочет поскорее выйти замуж.