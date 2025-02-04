Профайлер объяснил «поцелуй» Шамана с Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) недавно попал в романтический «скандал», в шутку поцеловав главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Для него все это является лишь игрой на публику, а вот для нее значит нечто большее, считает профайлер Илья Анищенко.

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Он отметил, что по тому, как они располагаются и как обнимаются, видно, что молодые люди очень близко знакомы и доверяют друг другу. Это какие-то близкие, теплые отношения. Эксперт уточнил, что, судя по реакции Мизулиной, видно, как она смущается, а Дронов лишь смеется, хотя сам стал инициатором такого резкого сближения в губы.

— У н е е к н е м у , к а к м н е к а ж е т с я , е с т ь с и м п а т и я . Я э т о з а м е ч а л е щ е н а К В Н , к о г д а ш у т и л и , ч т о - т о п р о н е г о у п о м и н а л и . Т а м п р я м о в и д н о б ы л о , ч т о е е з а с м у щ а л и . О н а х о т ь д а м а у ж е н е м о л о д а я , н о э м о ц и и у н е е , к а к у м а л е н ь к о й д е в о ч к и , к а к у р е б е н к а , — о т м е т и л п р о ф а й л е р .

Эксперт отнес Дронова к психотипу истероид, подчеркнув, что он проявляет себя, когда убирает руку и смеется. Анищенко обратил внимание на искренность улыбки, которая говорит, что певец доволен такой шуткой.

— О н в о с п о л ь з о в а л с я с о с т о я н и е м и о т н о ш е н и е м д е в у ш к и . А е й з а э т о , к а к м н е к а ж е т с я , н е м н о г о с т ы д н о , о н а с м у щ а е т с я . В и д и т е , о н а г о л о в у н а к л о н я е т . Ч т о к а с а е т с я и с к р е н н о с т и , с е г о с т о р о н ы я т у т н е в и ж у н и к а к о й и с к р е н н о с т и . Д л я н е г о э т о ш о у , и г р а , о ч е р е д н о й с п о с о б н а п о м н и т ь о с е б е и в ы п е н д р и т ь с я . А в о т д л я н е е , м н е к а ж е т с я , в с е с е р ь е з н о , — п о д ч е р к н у л о н .

Специалист полагает, что Дронов действительно нравится Мизулиной, уточнив, что ей такой пиар для должности не нужен в отличие от Шамана. Он добавил, что певцу важно быть в инфополе и напоминать о себе.

— Т о е с т ь с е г о с т о р о н ы э т о и г р а н а п у б л и к у , а с е е с т о р о н ы , д у м а ю , с и м п а т и я к н е м у д е й с т в и т е л ь н о е с т ь . Ч т о т а м б ы л о з а р у к о й , я н е з н а ю , н о о н а б ы д а л а с е б я п о ц е л о в а т ь . Е с л и б ы Ш а м а н е й б ы л н е п р и я т е н , т о о н а б ы , к о н е ч н о , э т о г о п о ц е л у я и з б е ж а л а . < . . . > Д у м а ю , о н а б ы л а б ы н е п р о т и в э т о г о п о ц е л у я , — з а к л ю ч и л А н и щ е н к о в б е с е д е с Life.ru.

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной.

Отношения молодых людей впервые начали обсуждать летом 2023 года после их совместной поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. После этого Мизулина стала чаще появляться в обществе артиста.

В ответ на вопрос, каких девушек SHAMAN находит привлекательными, он рассказал, что утратил интерес к внешней красоте и теперь ценит душевное понимание с партнершей. В завершение своего комментария певец передал привет Мизулиной.