Профайлер объяснил «поцелуй» Шамана с Мизулиной

Профайлер Анищенко объяснил «поцелуй» Шамана с Мизулиной
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) недавно попал в романтический «скандал», в шутку поцеловав главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Для него все это является лишь игрой на публику, а вот для нее значит нечто большее, считает профайлер Илья Анищенко.
Он отметил, что по тому, как они располагаются и как обнимаются, видно, что молодые люди очень близко знакомы и доверяют друг другу. Это какие-то близкие, теплые отношения. Эксперт уточнил, что, судя по реакции Мизулиной, видно, как она смущается, а Дронов лишь смеется, хотя сам стал инициатором такого резкого сближения в губы.
— У нее к нему, как мне кажется, есть симпатия. Я это замечал еще на КВН, когда шутили, что-то про него упоминали. Там прямо видно было, что ее засмущали. Она хоть дама уже немолодая, но эмоции у нее, как у маленькой девочки, как у ребенка, — отметил профайлер.
Эксперт отнес Дронова к психотипу истероид, подчеркнув, что он проявляет себя, когда убирает руку и смеется. Анищенко обратил внимание на искренность улыбки, которая говорит, что певец доволен такой шуткой.
— Он воспользовался состоянием и отношением девушки. А ей за это, как мне кажется, немного стыдно, она смущается. Видите, она голову наклоняет. Что касается искренности, с его стороны я тут не вижу никакой искренности. Для него это шоу, игра, очередной способ напомнить о себе и выпендриться. А вот для нее, мне кажется, все серьезно, — подчеркнул он.
Специалист полагает, что Дронов действительно нравится Мизулиной, уточнив, что ей такой пиар для должности не нужен в отличие от Шамана. Он добавил, что певцу важно быть в инфополе и напоминать о себе.
— То есть с его стороны это игра на публику, а с ее стороны, думаю, симпатия к нему действительно есть. Что там было за рукой, я не знаю, но она бы дала себя поцеловать. Если бы Шаман ей был неприятен, то она бы, конечно, этого поцелуя избежала. <...> Думаю, она была бы не против этого поцелуя, — заключил Анищенко в беседе с Life.ru.
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной.
Отношения молодых людей впервые начали обсуждать летом 2023 года после их совместной поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. После этого Мизулина стала чаще появляться в обществе артиста.
В ответ на вопрос, каких девушек SHAMAN находит привлекательными, он рассказал, что утратил интерес к внешней красоте и теперь ценит душевное понимание с партнершей. В завершение своего комментария певец передал привет Мизулиной.