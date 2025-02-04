Юрий Лоза заявил, что не дает концерты из-за «полчища бездарных артистов»

Любитель громких скандалов и главный, по своему мнению, критик российских звезд Юрий Лоза недавно ополчился на певицу Клаву Коку, заявив о ее якобы бесталанности. Он сообщил, что молодежь не имеет вкуса, поэтому слушает исполнительницу и прочих юных артистов. Музыкант рассказал о своих творческих успехах.

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По его словам, он практически еженедельно пишет новый будущий хит.

— У м е н я у ж е с о т н и п е с е н н а п и с а н о , е с л и ч т о . Я и х о т п р а в л я ю р е б я т а м , а о н и и х в ы к л а д ы в а ю т н а р а з н ы х м у з ы к а л ь н ы х п л а т ф о р м а х . Я е с т ь в е з д е ! А с к о р о в ы у в и д и т е м о й к р у т о й а н и м и р о в а н н ы й к л и п , г д е я в о б р а з е с у п е р г е р о я . Т а к ч т о н е о д н о й К л а в о й К о к о й н а ш а э с т р а д а с е г о д н я с л а в и т с я , — с о о б щ и л Л о з а .

Он добавил, что пишет много текстов песен для большого числа артистов, и не каждый удостоен чести их исполнить. По его словам, очередь за ними выстроилась бы «до Коломны», потому что, по его же мнению, он настоящий певец и музыкант, который способен попадать в ноты, а не «как Кока». Лоза также сообщил, что не видит себя на сцене с современными исполнителями, которые популярны.

— Я , в и д и т е л и , н е в п и с ы в а ю с ь в н ы н е ш н и е с т а н д а р т ы ш о у - б и з н е с а . Ч т о з а б р е д ? М о и п е с н и н е х о т я т к р у т и т ь н а р а д и о к а к р а з и з - з а п о л ч и щ а б е з д а р н ы х а р т и с т о в , к о т о р ы х и п е в ц а м и с л о ж н о н а з в а т ь , — с к а з а л п е в е ц .

Исполнитель добавил, что в последние годы сам отказывается выступать, чтобы не сталкиваться с коллегами по цеху, которые ему не нравятся, сообщает Regions.

Психолог Марианна Абравитова объяснила такую резкую оценку молодым певцам. По ее словам, добродетельным Лозу назвать нельзя, поскольку он имеет «желчный» склад характера.

В последнее десятилетие музыкант и композитор Лоза не выпустил ни одного хита, зато он приобрел статус одного из главных комментаторов больших инфоповодов и скандалов. Он полагает, что против него объявлен заговор.