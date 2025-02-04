Юрий Лоза заявил, что не дает концерты из-за «полчища бездарных артистов»
Любитель громких скандалов и главный, по своему мнению, критик российских звезд Юрий Лоза недавно ополчился на певицу Клаву Коку, заявив о ее якобы бесталанности. Он сообщил, что молодежь не имеет вкуса, поэтому слушает исполнительницу и прочих юных артистов. Музыкант рассказал о своих творческих успехах.
По его словам, он практически еженедельно пишет новый будущий хит.
— У меня уже сотни песен написано, если что. Я их отправляю ребятам, а они их выкладывают на разных музыкальных платформах. Я есть везде! А скоро вы увидите мой крутой анимированный клип, где я в образе супергероя. Так что не одной Клавой Кокой наша эстрада сегодня славится, — сообщил Лоза.
Он добавил, что пишет много текстов песен для большого числа артистов, и не каждый удостоен чести их исполнить. По его словам, очередь за ними выстроилась бы «до Коломны», потому что, по его же мнению, он настоящий певец и музыкант, который способен попадать в ноты, а не «как Кока». Лоза также сообщил, что не видит себя на сцене с современными исполнителями, которые популярны.
— Я, видите ли, не вписываюсь в нынешние стандарты шоу-бизнеса. Что за бред? Мои песни не хотят крутить на радио как раз из-за полчища бездарных артистов, которых и певцами сложно назвать, — сказал певец.
Исполнитель добавил, что в последние годы сам отказывается выступать, чтобы не сталкиваться с коллегами по цеху, которые ему не нравятся, сообщает Regions.
Психолог Марианна Абравитова объяснила такую резкую оценку молодым певцам. По ее словам, добродетельным Лозу назвать нельзя, поскольку он имеет «желчный» склад характера.
В последнее десятилетие музыкант и композитор Лоза не выпустил ни одного хита, зато он приобрел статус одного из главных комментаторов больших инфоповодов и скандалов. Он полагает, что против него объявлен заговор.