Уэст лишился 20 млн долларов из-за скандала с Бьянки Цензори

Рэпер Канье Уэст лишился контракта в Японии на 20 млн долларов из-за появления его жены Бьянки Цензори на церемонии вручения «Грэмми» в голом виде. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на японские источники.

У музыканта были запланированы два концерта в Токио в мае, однако после скандала партнеры стали пересматривать условия сотрудничества с Уэстом. Собеседник из окружения инвесторов, финансировавших выступления рэпера, заявил, что его поступок был «крайне неуместным и вызвал шок в Японии».

« К а н ь е п р о с т о у п у с к а е т к а ж д у ю в о з м о ж н о с т ь , к о т о р а я е м у в ы п а д а е т » , — с к а з а л и с т о ч н и к .

Издание также отмечает, что в Японии сейчас уделяется много внимания проблемам прав женщин. Рэпер недооценил японскую аудиторию и отношение японцев к подобным действиям, которые воспринимаются ими как «акт принуждения и контроля».

Напомним, что Канье был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшая рэп-песня» за трек «Carnival», который он записал в рамках ¥$ — совместной с Ty Dolla $ign рэп-супергруппы. На красной дорожке он появился вместе с Цензори в шубе. В один момент она скинула с себя верхнюю одежду, представ перед фотографами в совершенно прозрачном платье без нижнего белья.

Ряд СМИ сообщали, что после этого Уэста и его жену якобы вывели с церемонии награждения. Другие издания опровергали информацию, заявляя, что супруги покинули мероприятие самостоятельно. Позднее рэпер подтвердил, что ушел сам, а ответственным за распространение фейка назвал телеведущего Дона Лемона.