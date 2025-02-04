Известный российский юморист, один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян с женой Жанной Левиной сняли пародию на оголение австралийского дизайнера Бьянки Цензори на «Грэмми». Соответствующее видео опубликовано в личном блоге Левиной.

В первой части видео пара показала, как Цензори пришла на церемонию. Сначала она появилась перед папарацци в длинной черной меховой шубе, а затем сняла ее, оставшись в прозрачном мини-платье на голое тело. Ее муж, рэпер Канье Уэст, был рядом в черной футболке, брюках и солнцезащитных очках.

Во второй части Мартиросян позировал в том же наряде, что и Канье Уэст, а его жена была в объемной шубе макси-длины. Позже Левина сняла эту шубу, под которой оказалась еще одна.

— И ч т о з д е с ь т а к о г о ? В о т а р м я н с к а я ж е н а з н а е т , ч е м х в а с т а т ь с я , — н а п и с а л а п о д в и д е о р о л и к о м с у п р у г а ю м о р и с т а .

Организаторы после выходки Бьянки Цезори выгнали пару с церемонии награждения «Грэмми». Причиной стало то, что организаторам «Грэмми» не понравился наряд девушки. В СМИ также появилась информация, что они якобы уехали с церемонии самостоятельно, после того как прошлись по красной дорожке.

Канье Уэст впервые прокомментировал скандал с голой женой на «Грэмми»

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг проанализировала беседу Йе и Бьянки и заявила, что музыкант заставил жену раздеться.