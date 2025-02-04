Гарик Мартиросян с женой сняли пародию на голую Бьянку Цензори на «Грэмми»
Известный российский юморист, один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян с женой Жанной Левиной сняли пародию на оголение австралийского дизайнера Бьянки Цензори на «Грэмми». Соответствующее видео опубликовано в личном блоге Левиной.
В первой части видео пара показала, как Цензори пришла на церемонию. Сначала она появилась перед папарацци в длинной черной меховой шубе, а затем сняла ее, оставшись в прозрачном мини-платье на голое тело. Ее муж, рэпер Канье Уэст, был рядом в черной футболке, брюках и солнцезащитных очках.
Во второй части Мартиросян позировал в том же наряде, что и Канье Уэст, а его жена была в объемной шубе макси-длины. Позже Левина сняла эту шубу, под которой оказалась еще одна.
— И что здесь такого? Вот армянская жена знает, чем хвастаться, — написала под видеороликом супруга юмориста.
Организаторы после выходки Бьянки Цезори выгнали пару с церемонии награждения «Грэмми». Причиной стало то, что организаторам «Грэмми» не понравился наряд девушки. В СМИ также появилась информация, что они якобы уехали с церемонии самостоятельно, после того как прошлись по красной дорожке.
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