Невеста Лепса пригрозила своей маме сделать ее молодой бабушкой

Невеста певца Григория Лепса в шутку предупредила свою мать, что может сделать ее молодой бабушкой. Об этом пишет «Газета.ru».

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По данным издания, такую шуточную угрозу 18-летняя Аврора Киба записала во время похода по магазинам и выложила в соцсетях.

« М а м , е с л и б у д е ш ь с е б я п л о х о в е с т и и н е б а л о в а т ь д о ч ь , с д е л а ю т е б я б а б о й Т а н е й » , — з а я в и л а о н а .

Ранее Лепс объявил о планах сыграть свадьбу со своей 18-летней невестой Авророй Киба. Сейчас пара живет порознь, поскольку девушка учится в колледже моды в Лондоне. По данным СМИ, обучение в этом вузе обходится в £18 тыс. в год (около 2 млн рублей). И сам певец признавался, что встречи с молодой невестой в Великобритании обходятся ему дорого.

При этом мать девушки, по информации «Комсомольской правды», является владелицей пяти фирм, которые занимаются управлением коммерческой недвижимостью и оптовой торговлей напитками с чистой прибылью за 2023 год в восемь миллионов рублей. Однако за последние два года она проиграла судов на 24,5 миллиона рублей.