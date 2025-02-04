Невеста Лепса пригрозила своей маме сделать ее молодой бабушкой
Невеста певца Григория Лепса в шутку предупредила свою мать, что может сделать ее молодой бабушкой. Об этом пишет «Газета.ru».
По данным издания, такую шуточную угрозу 18-летняя Аврора Киба записала во время похода по магазинам и выложила в соцсетях.
«Мам, если будешь себя плохо вести и не баловать дочь, сделаю тебя бабой Таней», — заявила она.
Ранее Лепс объявил о планах сыграть свадьбу со своей 18-летней невестой Авророй Киба. Сейчас пара живет порознь, поскольку девушка учится в колледже моды в Лондоне. По данным СМИ, обучение в этом вузе обходится в £18 тыс. в год (около 2 млн рублей). И сам певец признавался, что встречи с молодой невестой в Великобритании обходятся ему дорого.
При этом мать девушки, по информации «Комсомольской правды», является владелицей пяти фирм, которые занимаются управлением коммерческой недвижимостью и оптовой торговлей напитками с чистой прибылью за 2023 год в восемь миллионов рублей. Однако за последние два года она проиграла судов на 24,5 миллиона рублей.