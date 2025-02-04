Дава заявил о беременности невесты Мари Краймбрери

Певец, танцор и блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) в социальных сетях рассказал о беременности невесты Мари Краймбрери. Он опубликовал трогательный видеоролик со счастливыми моментами из жизни пары, в том числе сцены предложения руки и сердца, прогулки по берегу моря с беременной спутницей. Видео уже посмотрели более 2,5 миллионов раз, ролик собрал тысячи восторженных комментариев.

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О помолвке пары стало известно в августе прошлого года, артисты встречаются около трех лет.

В 2019-2021 годах Дава встречался с Ольгой Бузовой, долгое время поклонники надеялись на их воссоединение, выискивая "знаки" в интервью и публичных появлениях.