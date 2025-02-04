В Казахстане отменили концерты российской группы

Два концерта российской рок-группы «Наив» отменены в Казахстане.

Об этом коллектив сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

« П о н е з а в и с я щ и м о т н а с п р и ч и н а м к о н ц е р т ы н е с о с т о я т с я . М ы б ы л и г о т о в ы в ы с т у п и т ь п р и м и н и м а л ь н о м к о л и ч е с т в е з р и т е л е й , о д н а к о о б с т о я т е л ь с т в а с л о ж и л и с ь и н а ч е » , — с к а з а н о в о б р а щ е н и и к п о к л о н н и к а м .

Причины отмены выступлений, которые должны были пройти 4 февраля в Астане и 6 февраля в Караганде, не уточняются.

В апреле 2023 года концерты «Наива» в Ярославле и Череповце отменили по инициативе депутата Любови Суровой. Депутат связала это с тем, что участник группы Александр Иванов выступал с критикой в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине, а также добавила, что музыкант обещал не давать концертов, пока международный конфликт не будет решен.

Ранее актриса Яна Поплавская сообщила об «отмене» лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, осудившего СВО.