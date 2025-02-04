Рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал скандал со своей женой Бьянкой Цензори, которая появилась на церемонии премии «Грэмми» голой. Об этом сообщает «Газета.ru».

В соцсети X музыкант опроверг слухи о том, что их с супругой выгнали с церемонии из-за полностью прозрачного платья Цензори. Уэст приложил к публикации фото телеведущего Дона Лемона.

« В о т п р и д у р о к , и з - з а к о т о р о г о п о ш л и с л у х и о т о м , ч т о м е н я и м о ю ж е н у в ы г н а л и с " Г р э м м и " п о с л е т р е х д е с я т и л е т и й и н н о в а ц и о н н о й м у з ы к и » , — н а п и с а л о н .

При этом СМИ отмечают, что Уэст имел право находиться на церемонии, однако изначально планировал только сфотографироваться и покинул «Грэмми» самостоятельно.

Напомним, что церемония награждения «Грэмми» прошла 3 февраля в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Канье был номинирован в категории «Лучшая рэп-песня» за трек «Carnival», который он записал в составе ¥$ — совместной с Ty Dolla $ign рэп-супергруппы. На красной дорожке он появился вместе с Цензори в шубе. В один момент она скинула с себя верхнюю одежду, представ перед фотографами в совершенно прозрачном платье без нижнего белья.

Канье Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в микрокупальнике и тут же его удалил

Ряд СМИ сообщали, что после этого Уэста и его жену якобы вывели с церемонии награждения. Другие издания опровергали информацию, заявляя, что супруги покинули мероприятие самостоятельно.