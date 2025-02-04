Канье Уэст прокомментировал скандал с голой женой на «Грэмми»
Рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал скандал со своей женой Бьянкой Цензори, которая появилась на церемонии премии «Грэмми» голой. Об этом сообщает «Газета.ru».
В соцсети X музыкант опроверг слухи о том, что их с супругой выгнали с церемонии из-за полностью прозрачного платья Цензори. Уэст приложил к публикации фото телеведущего Дона Лемона.
«Вот придурок, из-за которого пошли слухи о том, что меня и мою жену выгнали с "Грэмми" после трех десятилетий инновационной музыки», — написал он.
При этом СМИ отмечают, что Уэст имел право находиться на церемонии, однако изначально планировал только сфотографироваться и покинул «Грэмми» самостоятельно.
Напомним, что церемония награждения «Грэмми» прошла 3 февраля в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Канье был номинирован в категории «Лучшая рэп-песня» за трек «Carnival», который он записал в составе ¥$ — совместной с Ty Dolla $ign рэп-супергруппы. На красной дорожке он появился вместе с Цензори в шубе. В один момент она скинула с себя верхнюю одежду, представ перед фотографами в совершенно прозрачном платье без нижнего белья.
Канье Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в микрокупальнике и тут же его удалил
Ряд СМИ сообщали, что после этого Уэста и его жену якобы вывели с церемонии награждения. Другие издания опровергали информацию, заявляя, что супруги покинули мероприятие самостоятельно.