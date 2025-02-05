В Новосибирске потребовали отменить концерт Дианы Арбениной
В Новосибирске призвали отменить концерт российской певицы, лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом пишет портал «Сиб.фм».
По данным портала, с этим требованием выступил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
«Арбенина поддерживала израильскую армию и выпускала песни, дискредитирующие наших бойцов. При этом она спокойно ездит по стране и зарабатывает деньги», — отметил общественный деятель.
Ранее основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сообщил, что считает справедливой отмену выступлений артистов-русофобов в России.
По его мнению, голоса тех, кто наплевал на всех публично, не должны звучать на радиостанциях.