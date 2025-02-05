В Новосибирске призвали отменить концерт российской певицы, лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом пишет портал «Сиб.фм».

По данным портала, с этим требованием выступил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

« А р б е н и н а п о д д е р ж и в а л а и з р а и л ь с к у ю а р м и ю и в ы п у с к а л а п е с н и , д и с к р е д и т и р у ю щ и е н а ш и х б о й ц о в . П р и э т о м о н а с п о к о й н о е з д и т п о с т р а н е и з а р а б а т ы в а е т д е н ь г и » , — о т м е т и л о б щ е с т в е н н ы й д е я т е л ь .

Ранее основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сообщил, что считает справедливой отмену выступлений артистов-русофобов в России.

По его мнению, голоса тех, кто наплевал на всех публично, не должны звучать на радиостанциях.