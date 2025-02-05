В Новосибирске потребовали отменить концерт Дианы Арбениной

В Новосибирске призвали отменить концерт российской певицы, лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом пишет портал «Сиб.фм».

По данным портала, с этим требованием выступил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

«Арбенина поддерживала израильскую армию и выпускала песни, дискредитирующие наших бойцов. При этом она спокойно ездит по стране и зарабатывает деньги», отметил общественный деятель.

Ранее основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сообщил, что считает справедливой отмену выступлений артистов-русофобов в России.

По его мнению, голоса тех, кто наплевал на всех публично, не должны звучать на радиостанциях.

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