Брухунова жестко ответила на критику Безруковой и Гордон

Татьяна Брухунова назвала критикующих ее звезд сбитыми летчиками и бедолагами. Об этом стало известно из соцсетей.

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Около недели назад Татьяна Брухунова спровоцировала скандал в соцсетях — она высмеяла москвичек, которых увидела в кафе с неоригинальными сумками Hermes. Высказывание жены Евгения Петросяна вызвало бурное обсуждение как среди обычных пользователей, так и звезд.

С критикой в адрес Брухуновой выступили адвокат Екатерина Гордон и актриса Ирина Безрукова. Однако жена юмориста не стала молчать и ответила на замечания звездных коллег.

« А к т р и с ы , к о т о р ы е н е с н и м а ю т с я в б о л ь ш о м к и н о , п е в и ц ы , к о т о р ы е п р е в р а т и л и с ь в г о в о р я щ и е г о л о в ы н а т в , д а ж е а д в о к а т б ы л в э т о й „ т е п л о й “ к о м п а ш к е ( и н т е р е с н о , к л и е н т ы э т о й д а м ы , к о т о р а я п у б л и ч н о о с к о р б л я е т н е з н а к о м о г о е й ч е л о в е к а , н е р а з б е ж а л и с ь ? ! ) . В э т о м с п и с к е в ы н е в с т р е т и т е у с п е ш н ы х , р е а л и з о в а н н ы х , з н а м е н и т ы х и б о г а т ы х . Ч а о - к а к а о , б е д о л а г и ! » — п р о ш л а с ь п о о б и д ч и к а м о н а .

Брухунова заявила, что знаменитости, позволившие себе комментарии в ее адрес, являются «сбитыми летчиками».

« О б о м н е г о в о р я т , ф а н т а з и р у ю т , п и ш у т „ н е б ы л и ц ы в л и ц а х “ , с н и м а ю т з а ш к в а р н ы е п е р е д а ч к и н а Т В , с о б и р а ю т „ у в а ж а е м у ю п у б л и к у “ в с т у д и и „ п о м ы т ь к о с т о ч к и “ , п р и д у м ы в а ю т и с а м и ж е в е р я т в т о , ч т о н а ф а н т а з и р о в а л и . К т о д е л а е т э т о ? ! „ С б и т ы е л е т ч и к и “ » , — д о б а в и л а о н а .

Ранее мы писали о том, что экс-жена Джигарханяна поддержала молодую супругу Петросяна.