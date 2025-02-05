Лолита разнесла Филиппа Киркорова
Скандальная голая вечеринка до сих пор обсуждается отечественным шоу-бизнесом. Певцу Филиппу Киркорову совершенно внезапно досталось от Лолиты Милявской, с которой они когда-то дружили.
Как пишет "КП", певица разнесла Филиппа, заявив, что он предал своих коллег ради спасения собственной короны.
«Что с него взять? Человек, готовый на все что угодно, который готов предать кого угодно. На вечеринке он, как и я, провел два или три часа, при этом обвинил Настю Ивлееву, почему-то, которая являлась лицом мероприятия, и попала. Мы все провинились, я тоже провинилась. Только Филипп Киркоров для меня человек, который просто предал всех своих собратьев. А мстить… Посмотрите только, как он наклоняется везде, где только можно. У него есть ресурсы только для охраны своей собственной персоны и короны», — заявила Лолита.
Ранее "СП" писала, что Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров угодили в скандал.