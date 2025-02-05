Лолита разнесла Филиппа Киркорова

Скандальная голая вечеринка до сих пор обсуждается отечественным шоу-бизнесом. Певцу Филиппу Киркорову совершенно внезапно досталось от Лолиты Милявской, с которой они когда-то дружили.

Как пишет "КП", певица разнесла Филиппа, заявив, что он предал своих коллег ради спасения собственной короны.

« Ч т о с н е г о в з я т ь ? Ч е л о в е к , г о т о в ы й н а в с е ч т о у г о д н о , к о т о р ы й г о т о в п р е д а т ь к о г о у г о д н о . Н а в е ч е р и н к е о н , к а к и я , п р о в е л д в а и л и т р и ч а с а , п р и э т о м о б в и н и л Н а с т ю И в л е е в у , п о ч е м у - т о , к о т о р а я я в л я л а с ь л и ц о м м е р о п р и я т и я , и п о п а л а . М ы в с е п р о в и н и л и с ь , я т о ж е п р о в и н и л а с ь . Т о л ь к о Ф и л и п п К и р к о р о в д л я м е н я ч е л о в е к , к о т о р ы й п р о с т о п р е д а л в с е х с в о и х с о б р а т ь е в . А м с т и т ь … П о с м о т р и т е т о л ь к о , к а к о н н а к л о н я е т с я в е з д е , г д е т о л ь к о м о ж н о . У н е г о е с т ь р е с у р с ы т о л ь к о д л я о х р а н ы с в о е й с о б с т в е н н о й п е р с о н ы и к о р о н ы » , — з а я в и л а Л о л и т а .

Ранее "СП" писала, что Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров угодили в скандал.