Яна Поплавская заявила об «отмене» Алексея Кортнева

Российская актриса Яна Поплавская сообщила об «отмене» осудившего специальную военную операцию (СВО) лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Новостью артистка поделилась в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в феврале музыкант исполнит главную роль в спектакле «Тест на любовь» Московского театра мюзикла. Поплавская раскритиковала Кортнева за попытку вернуться на сцену российского театра после заявлений, сделанных им об СВО.

« К о г д а к о н ч а ю т с я д е н ь г и , г о л о с а у ж е т а к с м е л о н е з в у ч а т . Н о и з и н т е р н е т а н е с т е р е т ь т о , ч т о с а м т у д а в ы к л а д ы в а л » , — п р о к о м м е н т и р о в а л а н о в о с т ь Яна, осудив тех, кто помогает уехавшим артистам вернуться в индустрию.

Как сообщает Поплавская, после волны негодования в соцсетях руководство театра отказалось работать с Кортневым и написало объяснительную в Министерство культуры.

« Н е п о н я т н о , п о ч е м у н е л ь з я б е з о б щ е с т в е н н о г о р е з о н а н с а . Д о л ж н а б ы т ь п о с т а в л е н а т о ч к а р а з и н а в с е г д а : о с у д и л Р о с с и ю , С В О — и з в о л ь з а э т о о т в е ч а т ь . Н и к а к о й п р о т е к ц и и и н и к а к и х п о б л а ж е к » , — с ч и т а е т а к т р и с а .

Ранее Поплавская высказалась о несостоявшихся концертах певицы Лолиты Милявской в Кемерове и Новокузнецке, связав их отмену с поддержкой специальной военной операции.