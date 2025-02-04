У Меладзе нашли автопарк стоимостью в десятки миллионов рублей

Уехавший из России певец Валерий Меладзе оказался владельцем целого автопарка с так называемыми «ангельскими» номерами. Общая стоимость автомобилей превышает 70 миллионов рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, во время недавнего краткосрочного визита Меладзе передвигался по Москве в сопровождении охраны. Его кортеж состоял исключительно из автомобилей Mercedes с красивыми номерами 525. По данным канала, стоимость одного такого номера может достигать нескольких миллионов рублей.

Самой дорогой машиной, оформленной на Меладзе, оказался Mercedes-Benz Amg G63. «Гелендваген» в спортивном исполнении стоит более 21 миллиона рублей. Исполнитель хита «Тропикана женщина» сам неоднократно садился за руль.

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Кроме того, певец владеет внедорожником Mercedes Gls 400 D 4Matic, который ранее принадлежал его брату, композитору Константину Меладзе. В 2022 году он в срочном порядке избавился от имущества и уехал в Италию.

При этом красивый номер 525 Меладзе установил также на машину своей сестры Лианы. По Москве она ездит на Mercedes Glc 250 4 Matic 2017 года выпуска.

Еще один Mercedes стоимостью 4,5 миллиона рублей принадлежит дочери артиста от первого брака Арине. За ней числится Mercedes-Benz GLA-Klasse 2020 года выпуска. Однако Меладзе решил не тратить деньги на «ангельские» номера для наследницы. Таким образом, стоимость всего семейного автопарка Меладзе достигает 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца. Ему показывал могилу по видеосвязи брат Валерий. Вместе с ним были замечены дочери Софья и Арина.