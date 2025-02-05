Над Веркой Сердючкой нависла угроза мобилизации в ВСУ

Над украинским артистом Андреем Данилко, известного как Верка Сердючка, нависла угроза мобилизации в Вооруженные силы страны (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

51-летнего шоумена не выпускают из Украины, поскольку он подпадает под призывной возраст. Единственное исключение — участие в концертах в поддержку Киева с разрешения Минкульта. При этом рядом с Данилко должен постоянно находиться сотрудник спецслужб, чтобы у артиста не появились мысли не вернуться из командировки.

Кроме того, вырученные с концертов деньги Данилко обязан направлять «прямиком на Банковую». Там располагается офис президента Украины, в котором решают, сколько из этих сумм достанется артисту.

Shot выяснил, что эти условия Данилко в последние месяцы уже неоднократно озвучивал ивент-менеджерам европейских стран.

В августе 2024 года украинский продюсер Игорь Кондратюк обвинил Верку Сердючку в нежелании говорить на родном ему украинском языке. По его словам, Данилко совершенно некомпетентен в политических и лингвистических вопросах, а нежеланием петь на украинском языке просто пытается обезопасить себя от еще большей критики.