Кушанашвили назвал самый тяжелый момент в борьбе с раком
Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, проходящий лечение от рака, рассказал о самом тяжелом моменте в борьбе с заболеванием. Об этом он порассуждал в подкасте блогера и предпринимателя Даниила Смирнова, доступном на YouTube.
Ведущий признался, что от мыслей о недуге его отвлекал просмотр футбольных матчей. Но после того как он оказался в одиночестве, он нередко предавался болезненными для него размышлениям о жизни и болезни. Кушанашвили назвал такой самоанализ казнью.
«Если ты расположен к самокопанию, тяжелее момента нет», — признался он.
В ноябре 2024 года журналист раскрыл подробности лечения от рака. Он рассказал, что проходит сеансы химиотерапии. Кушанашвили добавил, что старается стойко их переносить.
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20 июня 2024 года стало известно, что журналиста госпитализировали из-за сильных болей в области сердца и живота. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак.