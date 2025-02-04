Кушанашвили назвал самый тяжелый момент в борьбе с раком

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, проходящий лечение от рака, рассказал о самом тяжелом моменте в борьбе с заболеванием. Об этом он порассуждал в подкасте блогера и предпринимателя Даниила Смирнова, доступном на YouTube.

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Ведущий признался, что от мыслей о недуге его отвлекал просмотр футбольных матчей. Но после того как он оказался в одиночестве, он нередко предавался болезненными для него размышлениям о жизни и болезни. Кушанашвили назвал такой самоанализ казнью.

« Е с л и т ы р а с п о л о ж е н к с а м о к о п а н и ю , т я ж е л е е м о м е н т а н е т » , — п р и з н а л с я о н .

В ноябре 2024 года журналист раскрыл подробности лечения от рака. Он рассказал, что проходит сеансы химиотерапии. Кушанашвили добавил, что старается стойко их переносить.

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20 июня 2024 года стало известно, что журналиста госпитализировали из-за сильных болей в области сердца и живота. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак.