Дэвид Бекхэм обнажил ягодицы в рекламе популярного бренда

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм принял участие в откровенной рекламной кампании популярного бренда BOSS. Соответствующая публикация появилось в Instagram-аккаунте* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

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В размещенном видео 49-летний спортсмен запечатлен в черных трусах бренда, стоя под душем. После этого он снял с себя нижнее белье и продемонстрировал на камеру обнаженные ягодицы.

Поклонники удивились моложавому внешнему виду и форме знаменитости и принялись обсуждать в комментариях под постом, который набрал 17,4 тысячи лайков.

« Я п р о с т о п о с т а в л ю в и д е о н а п о в т о р » , « О н в с е е щ е в п о т р я с а ю щ е й ф о р м е » , « У в а ж е н и ю в а ш е м у о т д е л у м а р к е т и н г а » , « Я т о л ь к о ч т о в ы ш е л и з к л и н и к и п о с л е с е р д е ч н о г о п р и с т у п а . П о ж а л у й с т а , н е н а д о » , « Л у ч ш е д в е м и н у т ы в м о е й ж и з н и » , — в ы с к а з ы в а л и с ь о н и .

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн оголился в фотосессии для американской версии журнала Harper's Bazaar.

*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.