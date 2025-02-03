Аврора Киба сравнила жизнь в Москве и в Лондоне

Девушка поделилась роликом в соцсетях.

18-летняя Аврора Киба, возлюбленная 62-летнего певца Григория Лепса, вернулась в Лондон на учебу и уже успела пожаловаться на сложности самостоятельной жизни. В соцсетях девушка с иронией призналась, что скучает по роскошному образу жизни в Москве.

Аврора окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды, обучение в котором обходится примерно в два миллиона рублей в год. В декабре студентка завершила первый семестр, после чего прилетела в Москву и отправилась отдыхать в Таиланд. Однако теперь ей снова пришлось вернуться в серый и дождливый Лондон.

В личном блоге Киба опубликовала видео, где сравнила свою жизнь в России и Великобритании. В Москве она посещала светские мероприятия, модные показы, получала дорогие подарки и проводила время с возлюбленным. В Лондоне же девушке приходится сталкиваться с бытом.

« С п а с и б о , м а м о ч к а и п а п о ч к а , з а в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я р а с с ч и т ы в а т ь б ю д ж е т , с т и р а т ь , у б и р а т ь , с о б и р а т ь с т о л и е з д и т ь н а м е т р о » , — н а п и с а л а А в р о р а .

Ранее она уже признавалась, что ей тяжело жить за границей. Девушка жаловалась, что вместо свадьбы с Лепсом ей приходится заниматься уборкой. Тем временем певец не обращает внимания на критику их отношений. Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, Лепс всерьез намерен жениться на Авроре этим летом. Для артиста этот брак станет третьим — у него уже есть дети от предыдущих браков.