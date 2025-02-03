Телеведущая Лазарева* рассказала о своем отношении к Пугачевой

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что обожает певицу Аллу Пугачеву. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на YouTube.

Лазарева отметила, что знакома с Пугачевой и считает ее «уникальной».

« Я е е о б о ж а ю » , — д о б а в и л а о н а .

Также телеведущая заявила, что не понимает, как некоторые россияне могли изменить отношение к Пугачевой в худшую сторону из-за ее публичных высказываний.

Напомним, что после начала СВО певица вместе с мужем и детьми уехали из России в Израиль. Оттуда Пугачева неоднократно выступала с оскорблениями в адрес россиян. В частности, она называла их «холопами и рабами».

*признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов