Брэд Питт обратился за помощью к бывшей жене

Актер пытается наладить отношения с детьми.

61-летний Брэд Питт пытается восстановить связь с детьми и особенно обеспокоен отношениями со своим 21-летним сыном Паксом. Актер попросил бывшую супругу Анджелину Джоли помочь организовать встречу, надеясь, что разговор поможет наладить их общение.

Пакс публично называл Питта «злодеем мирового масштаба» и отказывается поддерживать с ним контакт. Тем временем молодой человек увлекся экстремальной ездой на электровелосипеде и за последние полгода трижды попадал в ДТП. В последней аварии он серьезно пострадал, получив переломы и шрам на лице. Брэд опасается, что без отцовского влияния сын продолжит рисковать жизнью.

Инсайдеры сообщают, что актер надеется на понимание со стороны Джоли, ведь он не хочет потерять еще больше времени, проведенного вдали от своих детей.