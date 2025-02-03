Адвокат Юрис Гринвалдс, оказывающий помощь семье Яниса Тиммы в расследовании обстоятельств его смерти, предоставил порталу Grani.lv эксклюзивную информацию о материалах уголовного дела. В обзоре юриста также обнародованы показания Анны Седоковой в ходе опроса по делу о смерти ее бывшего мужа.

По мнению адвоката семьи Яниса Тиммы в Латвии, баскетболист «не совершал самоубийства, чтобы уйти из жизни». Юрис Гринвалдс заявил, что следователь, отказавший в возбуждении уголовного дела по факту смерти спортсмена, в своем решении основывался на показаниях Анны Седоковой. Юрист отметил, что певица в объяснениях «поливала грязью» экс-супруга. Как утверждается, экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказывала об угрозах Яниса Тиммы покончить с собой, но не предоставила доказательств.

« В с в о и х о б ъ я с н е н и я х С е д о к о в а у т в е р ж д а л а , ч т о Я н и с п е р е д с в о е й г и б е л ь ю п р и с л а л ф о т о г р а ф и ю с п о д г о т о в л е н н о й в е р е в к о й , о д н а к о о н а н е п р е д ъ я в и л а с л е д о в а т е л ю э т у ф о т о г р а ф и ю н а с в о е м т е л е ф о н е , а с л е д о в а т е л ь н и ч е г о н е с п р а ш и в а л , п о с ч и т а в , ч т о в э т о м н е т н е о б х о д и м о с т и » , — з а я в и л а д в о к а т с е м ь и Я н и с а Т и м м ы .

Юрис Гринвалдс подчеркнул, что проверка показаний нашедшего баскетболиста лица не проводилась, также не была назначена криминалистическая экспертиза на месте происшествия. Адвокат обратил внимание и на то, что «не было установлено, при каких обстоятельствах на теле Яниса Тиммы был обнаружен его мобильный телефон» с просьбой позвонить артистке.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. Многие обвиняют в смерти спортсмена Анну Седокову, с которой он развелся незадолго до трагедии.

Ранее мы писали о том, что Анну Седокову могут задержать за границей по делу о смерти Яниса Тиммы.