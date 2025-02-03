«Поливает его грязью»: обнародованы показания Анны Седоковой по делу о смерти Яниса Тиммы

Адвокат Юрис Гринвалдс, оказывающий помощь семье Яниса Тиммы в расследовании обстоятельств его смерти, предоставил порталу Grani.lv эксклюзивную информацию о материалах уголовного дела. В обзоре юриста также обнародованы показания Анны Седоковой в ходе опроса по делу о смерти ее бывшего мужа.

По мнению адвоката семьи Яниса Тиммы в Латвии, баскетболист «не совершал самоубийства, чтобы уйти из жизни». Юрис Гринвалдс заявил, что следователь, отказавший в возбуждении уголовного дела по факту смерти спортсмена, в своем решении основывался на показаниях Анны Седоковой. Юрист отметил, что певица в объяснениях «поливала грязью» экс-супруга. Как утверждается, экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказывала об угрозах Яниса Тиммы покончить с собой, но не предоставила доказательств.

«В своих объяснениях Седокова утверждала, что Янис перед своей гибелью прислал фотографию с подготовленной веревкой, однако она не предъявила следователю эту фотографию на своем телефоне, а следователь ничего не спрашивал, посчитав, что в этом нет необходимости», заявил адвокат семьи Яниса Тиммы.

Юрис Гринвалдс подчеркнул, что проверка показаний нашедшего баскетболиста лица не проводилась, также не была назначена криминалистическая экспертиза на месте происшествия. Адвокат обратил внимание и на то, что «не было установлено, при каких обстоятельствах на теле Яниса Тиммы был обнаружен его мобильный телефон» с просьбой позвонить артистке.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. Многие обвиняют в смерти спортсмена Анну Седокову, с которой он развелся незадолго до трагедии.

Ранее мы писали о том, что Анну Седокову могут задержать за границей по делу о смерти Яниса Тиммы.

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