Экстрасенс рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной

Чтоб не сглазить: экстрасенс Миронова рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной
3 февраля российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, изобразил поцелуй с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной под крики «Горько!» на встрече в московской школе № 1409.
Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что романтические отношения Мизулиной и Дронова представляют приятное и очень доброе общение, которое переходит в нечто большее.
— Это очень трогательные, настоящие, глубокие отношения, когда люди поддерживают друг друга, уважают и ценят друг друга, бережно относятся друг к другу. Я считаю, что это прекрасная, романтическая, благополучная и перспективная связь, — заявила Миронова.
Экстрасенс подчеркнула, что SHAMAN и Мизулина пока проверяют друг друга и поэтому еще не готовы обозначать характер своих отношений. Но, по ее словам, пара обязательно к ним придет, главное — «не торопить события».
В ответ на вопрос, какие девушки его привлекают, SHAMAN отметил, что потерял интерес к внешней красоте и теперь ценит душевное понимание между собой и партнершей. Он подчеркнул, что после развода с Еленой Мартыновой, который произошел в сентябре 2024 года, не чувствует себя одиноким, ведь у него есть поддержка всей России.