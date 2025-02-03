Экстрасенс рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной

3 февраля российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, изобразил поцелуй с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной под крики «Горько!» на встрече в московской школе № 1409.

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Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что романтические отношения Мизулиной и Дронова представляют приятное и очень доброе общение, которое переходит в нечто большее.

— Э т о о ч е н ь т р о г а т е л ь н ы е , н а с т о я щ и е , г л у б о к и е о т н о ш е н и я , к о г д а л ю д и п о д д е р ж и в а ю т д р у г д р у г а , у в а ж а ю т и ц е н я т д р у г д р у г а , б е р е ж н о о т н о с я т с я д р у г к д р у г у . Я с ч и т а ю , ч т о э т о п р е к р а с н а я , р о м а н т и ч е с к а я , б л а г о п о л у ч н а я и п е р с п е к т и в н а я с в я з ь , — з а я в и л а М и р о н о в а .

Экстрасенс подчеркнула, что SHAMAN и Мизулина пока проверяют друг друга и поэтому еще не готовы обозначать характер своих отношений. Но, по ее словам, пара обязательно к ним придет, главное — «не торопить события».

В ответ на вопрос, какие девушки его привлекают, SHAMAN отметил, что потерял интерес к внешней красоте и теперь ценит душевное понимание между собой и партнершей. Он подчеркнул, что после развода с Еленой Мартыновой, который произошел в сентябре 2024 года, не чувствует себя одиноким, ведь у него есть поддержка всей России.