«Сигма Бой» раскачала ТРК VEGAS Сити

Суббота в ТРК VEGAS Сити стала настоящим праздником: 1 февраля на сцену вышли звезды — исполнительница мирового хита «Сигма Бой» Мария Янковская и звезда сериала «Манюня» Карина Кагра, а также специальный гость DJ MISS LI. Это долгожданное событие зимы объединило нескольких тысяч человек, которые на всех трех этажах ТРК VEGAS в унисон спели бесспорный хит этого года!

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Мария Янковская порадовала гостей своими песнями МНЕ НРА, Рок Бести, ну и, конечно, хитом, которого все ждали «Сигма Бой», который не только попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs, но и стал настоящим вирусным феноменом.

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« Я т а к с ч а с т л и в а в и д е т ь в а с в с е х з д е с ь ! Э т о т т р е к с т а л ч а с т ь ю н а ш е й ж и з н и , и я р а д а , ч т о о н в д о х н о в и л в а с н а с о з д а н и е с т о л ь к и х к л а с с н ы х р о л и к о в ! » , — п о д е л и л а с ь М а р и я .

Карина Кагра поделилась закулисными тайнами съемок «Манюни».

« В ы д а ж е н е п р е д с т а в л я е т е , с к о л ь к о в с е г о п р о и с х о д и т з а к а д р о м ! Э т о н а с т о я щ а я к о м е д и я ! А е щ е я г о т о в л ю д л я в а с к о е - ч т о н о в о е » , — о т м е т и л а а к т р и с а . К а р и н а и с п о л н и л а с в о и х и т ы « Я н е К у К л а » , « Н а р к а и М а н ю н я » , « Ж в а ч к а » , ч т о в ы з в а л о б у р ю э м о ц и й у з р и т е л е й .

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Гости мероприятия наслаждались выступлениями, делали яркие фото с артистами и получили желанные автографы. Поклонники пришли не с пустыми руками: плакаты, подарки, рисунки и цветы заполнили все пространство за сценой. Один из плакатов, подаренный Маше фанатами, поразил всех! Его размер превысил 6 x 4 метра. «Это самый гигантский плакат из всех, что я когда-либо получала. Я в шоке и в восторге одновременно!» - восхитилась артистка.

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Встреча прошла в дружеской и веселой атмосфере и подарила участникам незабываемые впечатления. Гости приняли участие в розыгрыше подарков от «Купи слона», LaserLand, MODI, Lamoda sport, Кантата, ECRU, VILET, «Планета суши», Лэтуаль, Gloria Jeans и партнера мероприятия «Цифриум».

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Это событие точно войдет в историю как яркое начало пути больших звезд!