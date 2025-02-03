«Сигма Бой» раскачала ТРК VEGAS Сити
Суббота в ТРК VEGAS Сити стала настоящим праздником: 1 февраля на сцену вышли звезды — исполнительница мирового хита «Сигма Бой» Мария Янковская и звезда сериала «Манюня» Карина Кагра, а также специальный гость DJ MISS LI. Это долгожданное событие зимы объединило нескольких тысяч человек, которые на всех трех этажах ТРК VEGAS в унисон спели бесспорный хит этого года!
Мария Янковская порадовала гостей своими песнями МНЕ НРА, Рок Бести, ну и, конечно, хитом, которого все ждали «Сигма Бой», который не только попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs, но и стал настоящим вирусным феноменом.
«Я так счастлива видеть вас всех здесь! Этот трек стал частью нашей жизни, и я рада, что он вдохновил вас на создание стольких классных роликов!», — поделилась Мария.
Карина Кагра поделилась закулисными тайнами съемок «Манюни».
«Вы даже не представляете, сколько всего происходит за кадром! Это настоящая комедия! А еще я готовлю для вас кое-что новое», — отметила актриса. Карина исполнила свои хиты «Я не КуКла», «Нарка и Манюня», «Жвачка», что вызвало бурю эмоций у зрителей.
Гости мероприятия наслаждались выступлениями, делали яркие фото с артистами и получили желанные автографы. Поклонники пришли не с пустыми руками: плакаты, подарки, рисунки и цветы заполнили все пространство за сценой. Один из плакатов, подаренный Маше фанатами, поразил всех! Его размер превысил 6 x 4 метра. «Это самый гигантский плакат из всех, что я когда-либо получала. Я в шоке и в восторге одновременно!» - восхитилась артистка.
Встреча прошла в дружеской и веселой атмосфере и подарила участникам незабываемые впечатления. Гости приняли участие в розыгрыше подарков от «Купи слона», LaserLand, MODI, Lamoda sport, Кантата, ECRU, VILET, «Планета суши», Лэтуаль, Gloria Jeans и партнера мероприятия «Цифриум».
Это событие точно войдет в историю как яркое начало пути больших звезд!