Shaman и Мизулина поцеловались на глазах у школьников

В интернете появилось видео, на котором певец Shaman (Ярослав Дронов) целует директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что все случилось в московской школе №1409, куда Дронов и Мизулина прибыли сегодня. Певец и директор «Лиги безопасного интернета» приехали в учебное заведение на концерт, они пообщались со школьниками и пошли в актовый зал, где ученики стали скандировать «Горько!».

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Дронов решил поддержать просьбу школьников и наклонился к Мизулиной с целью поцеловать. Свои действия он прикрыл рукой, поэтому действительно ли был поцелуй не ясно. Но можно заметить, что оба в этот момент улыбаются.

Напомним, что слухи о романе Мизулиной и Дронова распространяются в интернете уже несколько лет. Однако никто из них эту информацию официально не подтверждал.