Рита Дакота отреагировала на критику своей внешности после пластики

Не так давно Рита Дакота пожаловалась на результат пластической операции, на которую решилась полгода назад. Певица обнаружила для себя, что пока не может однозначно оценить эффект блефаропластики, ведь отек до конца не сошел.

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Более того, фанаты, как выяснилось, тоже не в восторге от перемен во внешнем виде артистки. Сегодня в сторис в запрещенной соцсети Рита отреагировала на критику своей внешности.

« Н е м н о г о п е р е ж и в а ю , к о г д а т а к о е п и ш у т . П о т о м у ч т о с а м а с и л ь н о б о я л а с ь , ч т о п о с л е б л е ф а р о с т а н у д р у г о й . Х о т е л о с ь о с т а т ь с я с о б о й , н о п о с в е ж е е . А г л а з а в с е р а в н о к а к б у д т о с и л ь н о и з м е н и л и с ь , д а ? » — о б р а т и л а с ь о н а к п о к л о н н и к а м п о с л е т о г о , к а к о д и н и з н и х н а п и с а л , ч т о п о с л е о п е р а ц и и «Рита не та».

Дакота надеется, что после того, как отек окончательно сойдет, она начнет возвращаться к настоящей себе.