Рита Дакота отреагировала на критику своей внешности после пластики: «Переживаю, когда такое пишут»
Не так давно Рита Дакота пожаловалась на результат пластической операции, на которую решилась полгода назад. Певица обнаружила для себя, что пока не может однозначно оценить эффект блефаропластики, ведь отек до конца не сошел.
Более того, фанаты, как выяснилось, тоже не в восторге от перемен во внешнем виде артистки. Сегодня в сторис в запрещенной соцсети Рита отреагировала на критику своей внешности.
«Немного переживаю, когда такое пишут. Потому что сама сильно боялась, что после блефаро стану другой. Хотелось остаться собой, но посвежее. А глаза все равно как будто сильно изменились, да?» — обратилась она к поклонникам после того, как один из них написал, что после операции «Рита не та».
Дакота надеется, что после того, как отек окончательно сойдет, она начнет возвращаться к настоящей себе.